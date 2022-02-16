Знову в строю: Миколенко повернувся до тренувань з "Евертоном"

Знову в строю: Миколенко повернувся до тренувань з "Евертоном"

Український футболіст готується з командою до наступного матчу.

Український захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко поновив тренування в загальній групі команди.

Радісною звісткою поділився офіційний сайт мерсисайдського клубу.

Останні два поєдинки "ірисок" проти "Ньюкасла" та "Лідса" 22-річний українець пропустив через позитивний тест на коронавірус.

Востаннє Миколенко виходив на поле 5 лютого, коли провів 73 хвилини в матчі проти "Брентфорда" в Кубку Англії, в якому якій "іриски" здобули впевнену перемогу - 4:1.

Таким чином, Миколенко має шанси знову зіграти за "Евертон" вже у виїзному матчі 26-го туру АПЛ проти "Саутгемптона", запланованому на 19 лютого. Початок зустрічі - о 17:00 за київським часом.

Миколенко в січні перебрався до "Евертона" з київського "Динамо", підписавши контракт до червня 2026 року. За футболіста збірної України "мерсисайдці" заплатили "Динамо" близько 23,5 мільйона євро.

У складі нового клубу Віталій уже провів три поєдинки, результативними діями не відзначався.

Після 22 зіграних зустрічей "іриски" посідають 16-ту сходинку в АПЛ, набравши 22 бали.

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