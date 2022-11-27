Знову вирішили заплющити очі: у ФІФА висловилися про прапор Росії на бутсах гравця збірної Камеруну

Міжнародна федерація футболу не каратиме Гаеля Ондуа, який виступає на ЧС-2022 з прапором країни-агресорки.

Прессекретар ФІФА Джованні Марті прокоментував рішення півзахисника збірної Камеруну Гаеля Ондуа грати на чемпіонаті світу-2022 з російським прапором на бутсах.

За його словами, Дисциплінарному комітету ФІФА відомо про інцидент з бутсами Ондуа, однак жодних санкцій до камерунця не буде застосовано.

"Можу вам сказати, що Дисциплінарний комітет про це знає, але тут немає проблеми, тому що він виріс у Росії. Він із Камеруну та Росії, і це лише прапор його країни. Він має подвійне громадянство", – заявив Марті в коментарі норвезькому виданню NRK.

Ондуа народився в Африці, але виріс у країні-агресорці, адже батько працював у посольстві Камеруну у Москві. Футболіст має подвійне громадянство – Камеруну та РФ. На початку 2022 року збирався виступати за збірну Росії, але після того як агресорів викинули з міжнародного футболу погодився на виклик від збірної Камеруну.

Цікаво, що в грудні 2017 року Ондуа підписав контракт із луганською "Зорею". Проте вже в березні 2018-го він залишив українську команду, не зігравши за неї жодного матчу. Наступним його клубом став російський "Анжі". Наразі 27-річний півзахисник виступає за німецький "Ганновер".

Раніше Ондуа ганебне виправдався за те, що грає на Мундіалі у бутсах з прапором країни-агресорки.

Нагадаємо, ФІФА не вперше демонструє своє лояльне ставлення до російських окупантів. Наприклад, організація продала країні-агресорці права на трансляцію матчів ЧС-2022, поки українці щодня гинуть і страждають від терору, який влаштовує РФ.

Читайте також:

Збірна Сербії спричинила політичний скандал на ЧС-2022 через прапор у роздягальні, ФІФА почала розслідування

Пробили дно: сербські фанати скандували кричалку про братання з росіянами перед матчем ЧС-2022

Збірна Німеччини провела акцію протесту на ЧС-2022, міністерка внутрішніх справ надягла заборонену пов'язку (фото)