Проспорт
144
2 хв

Знову вийшов у "шоломі пам'яті": Гераскевич став найшвидшим на тренуванні Олімпіади-2026

Владислав укоторе проігнорував заборону МОК одягати шолом з фото вбитих росіянами українських спортсменів.

Максим Приходько
Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український слелетоніст Владислав Гераскевич став найшвидшим на офіційному тренуванні 11 лютого на Олімпійських іграх-2026.

27-річний українець показав найкращий час серед спортсменів, які вийшли на трасу – 56,70 секунди. Найближчого переслідувача, китайця Лінь Ціньвея, наш співвітчизник випередив на 0,04 секунди.

Тренування пропустив британець Метт Вестон, а також німці Аксель Юнг, Крістофер Гротгер та Фелікс Кайзінгер.

Змагання зі скелетону на Іграх-2026 стартують 12 лютого, а медалі розіграють 13 лютого.

Зазначимо, що 11 лютого Гераскевич знову вийшов на тренування у "шоломі пам'яті" з фото вбитих росіянами українських спортсменів, незважаючи на заборону від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та ризик бути дискваліфікованим.

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із проханням дозволити Владиславу виступити на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті", але все одно отримав відмову.

МОК пішов тільки на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" дозволив Гераскевичу носити чорну пов’язку або стрічку.

У відповідь Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом на усіх тренуваннях, а також у змагальний день.

Зазначимо, що Гераскевич був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після четвертого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

