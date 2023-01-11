Знову йдуть за кораблем: CAS відхилив апеляцію РФ на усунення клубів і збірних від міжнародних змагань

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) відхилив апеляцію Російського футбольного союзу (РФС) щодо відсторонення російських клубів та збірних від участі у міжнародних турнірах.

Про це повідомляється на офіційному сайті CAS.

У поясненні йдеться, що апеляція росіян була відхилена через безперцидентні наслідки, які спричинило повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

"Справа не так у військовому конфлікті, як у надзвичайних та безпрецедентних наслідках, які він викликав: у повному засудженні військового конфлікту, реакції спортивної спільноти на конфлікт, введенні санкцій та заборон на в'їзд до Росії. Присутність російських осіб на міжнародній арені може викликати протести та перерости в насильство", – йдеться в рішенні суду.

Дискваліфікація залишається чинною як для клубних команд, так і для російських збірних усіх вікових категорій.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним РФ, заборонивши росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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