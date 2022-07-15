Знову йдуть за кораблем: росіянам подовжили "бан" на міжнародних турнірах зі скелетону та бобслею

Російських спортсменів відсторонено від виступів на міжнародних турнірах, що відбуваються під егідою Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України міжнародні спортивні федерації запровадили санкції проти Росії. У бобслеї та скелетоні спортсменам країни-агресорки заборонили брати участь у міжнародних турнірах.

Це рішення було тимчасовим і втрачало свою чинність у липні. У Росії навіть встигли порадіти - генеральний секретар Федерації бобслею Росії Сергій Пархоменко повідомляв, що російські федерації бобслею та санного спорту відновили в правах, а спортсменів нібито допустять до турнірів.

Однак, насправді санкції проти РФ ніхто не збирався скасовувати, а російські скелетоністи і бобслеїсти й надалі не зможуть змагатися на міжнародній арені. Таке рішення організація ухвалила 15 липня під час засідання Конгресу.

Таким чином, представників країни-агресорки не допустять до турнірів навіть у нейтральному статусі. Також Росія не може приймати змагання, які проводяться під егідою IBSF.

Раніше повідомлялося, що росіян і білорусів усунули від змагань з важкої атлетики.

Читайте і також:

"Дві агресивні нації": організатори ЧС з легкої атлетики - про недопуск до турніру росіян і білорусів

Росія без футболу: CAS відхилив апеляцію щодо усунення клубів і збірних країни-агресорки

Російські та білоруські спортсмени ризикують залишитися без Олімпіади-2024: у РФ влаштували істерику