Знову за старе: Луческу розніс суддівство після матчу із "Зорею"

Керманич "біло-синіх" вважає, що рефері повинен був призначити пенальті у ворота луганців.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу залишився незадоволений роботою арбітрів у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги проти луганської "Зорі".

На думку румунського фахівця, суддівська бригада припустилася помилки, коли не поставила пенальті у ворота команди Віктора Скрипника нібто за фол на капітані "біло-синіх" Сергію Сидорчуку.

"Як на мене, був пенальті на Сидорчуку, котрий арбітр не призначив. У матчі з "Ворсклою", в якому ми втратили очки, за фол того ж Сидорчука пенальті поставили в наші ворота, а тут - навпаки", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

До того ж, керманич киян зазначив, що його команді не вистачило везіння, аби здобути перемогу.

"Та й удача була не на нашому боці. Від надмірного бажання забити хлопці метушилися та ухвалювали неправильні рішення. Водночас я не можу дорікнути команді за відсутність бажання перемогти. Занадто велика інтенсивність була в чужому штрафному - я навпаки з бровки їм кричав, щоб вони спокійніше діяли, щоб ухвалити правильне рішення", - сказав Луческу.

Поєдинок "Динамо" - "Зоря" завершився бойовою нічиєю - 1:1. На гол Віталія Буяльського гості відповіли м'ячем Аллах'яра Сайядманеша.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Динамо - Зоря – 1:1. Огляд матчу

"Динамо" пішло на зимову паузу на другому місці в Чемпіонаті України з 45 очками. "Біло-сині" поступаються "Шахтарю" двома балами.

"Зоря" вирушила зимувати на четвертій позиції в УПЛ, маючи 36 очок.

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