"Знову здався": Чісора розповів, чому Дюбуа програв Усику в реванші

Усик – Дюбуа / © instagram.com/queensberrypromotions

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Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився своїми думками щодо бою за звання "абсолюта" між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, у якому українець нокаутував свого суперника.

Дерек розкритикував свого співвітчизника, заявивши, що Дюбуа здався ще до початку поєдинку з українцем.

"Дюбуа здався. Знову. Він здався, коли вийшов на ринг, тому що не використав свій подвійний джеб.

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Він не полював на Усика так, як на Джошуа. Ми прийшли подивитися, як він божеволіє, а він цього не робив. Він стримувався. Ми хотіли, щоб він божеволів. Усі були за Дюбуа. Усе було для його перемоги", – сказав Чісора для Seconds Out.

Додамо, що Чісора після перемоги Усика над Дюбуа опублікував дотепне відео з українцем, у жартівливій формі попросивши Олександра припинити бити його співвітчизників.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них був і Чісора.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

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У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

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На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. Невдачу свого підопічного також прокоментували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Нагадаємо, на перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко.