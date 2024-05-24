Знову змінили рішення: "Барселона" звільнила Хаві та вже знайшла нового головного тренера

"Барселона" ухвалила рішення звільнити головного тренера команди Хаві.

Про це повідомляється на офіційному сайті "синьо-гранатових".

Пезидент клубу Жоан Лапорта під час зустрічі повідомив Хаві про те, що він не продовжить працювати на посаді керманича "блаугранас" наступного сезону.

Зазначимо, що Хаві оголосив про наміри залишити посаду головного тренера "Барселони" в січні цього року після поразки від "Вільярреала" (3:5) у матчі 22-го туру Ла Ліги. Однак наприкінці квітня Лапорта зустрівся з іспанський фахівцем, після чого оголосив, що він продовжить очолювати команду наступного сезону.

Проте в підсумку керівництво каталонського клубу все ж вирішило відправити Хаві у відставку. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, новим головним тренером "Барселони" найближчим часом стане німець Ганс-Дітер Флік.

Хаві очолив "Барселону" в листопаді 2021 року. На чолі каталонського клубу він у сезоні-2022/23 став чемпіоном Іспанії та виграв Суперкубок країни.

Нинішній сезон "синьо-гранатові" завершать на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Також каталонці вперше за чотири сезони дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Останнім місцем роботи Фліка була збірна Німеччини, які він очолював від 2021 до 2023 року. Перед цим він протягом трьох років тренував "Баварію", вигравши з нею Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Кубок Німеччини, Суперкубок Німеччини та двічі – чемпіонат Німеччини.

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