Знущався з колишньої дівчини: юного гравця НБА звинувачують у домашньому насильстві

21-річний спортсмен ризикує опинитися за ґратами.

Колишня дівчина центрового "Нового Орлеана" Джексона Хейза подала на гравця до суду за знущання та нанесення побоїв.

Про це пише TMZ.

Софія Джамора стверджує, що баскетболіст вперше застосував до неї насильство 14 лютого 2021 року в одному з готелів Далласа, шпурнувши в неї валізу і вирвавши телефон із її рук у відповідь на безневинний жарт.

У своєму позові Джамора також заявляє, що після цього інциденту Хейз вибачився, але під час їхніх стосунків продовжував знущатися з неї, що підтверджує інцидент у червні 2021 року. Тоді поліцейські прибули до будинку баскетболіста за повідомленням про домашнє насильство та заарештували гравця, який чинив фізичний опір під час спроби увійти всередину.

Раніше Хейзу було пред'явлено 12 звинувачень у правопорушеннях, включаючи домашнє насильство та напад на поліцейських. Якщо вина гравця за пред'явленими епізодами буде доведена, йому загрожує ув'язнення.

Хейз проводить третій сезон у НБА, набираючи в середньому 9,1 очка та 4,5 підбирання в середньому за матч.

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