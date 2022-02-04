"Зняли скальп" із другого гранда: "Атлетик" на останній хвилині вибив "Реал" із Кубка Іспанії

Андрій Лунін просидів увесь матч у запасі.
"Атлетик" Більбао в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії переміг на своєму полі мадридський "Реал" із рахунком 1:0.
Зазначимо, що ворота Королівського клубу в цій зустрічі захищав основний голкіпер - Тібо Куртуа, а не українець Андрій Лунін, якому до цього головний тренер Карло Анчелотті довіряв місце в рамці під час кубкових баталій.
Єдиний гол у цьому протистоянні було забито на 89 хвилині - автором переможного м'яча "басків" став Алехандро Беренгер.
Таким чином, перемігши "Реал", баскський колектив пробився до півфіналу турніру. Цікаво, що раніше від ніг футболістів "Атлетика" постраждав й інший гранд іспанського футболу - "Барселона". Їх "червоно-білі" вибили на стадії 1/8 фіналу.
- "Атлетик" взяв реванш у "Реала" за нещодавню поразку в фіналі Суперкубка Іспанії;
- Також у півфіналі Кубка Іспанії зіграють: "Райо Вальєкано", "Валенсія" та "Бетіс".
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