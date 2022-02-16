Зняли всі питання: "Манчестер Сіті" із Зінченком декласував "Спортинг" у Лізі чемпіонів (відео)

Українець вийшов на заміну в другому таймі.

"Манчестер Сіті" знищив португальський "Спортинг" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Лісабоні завершився з рахунком 0:5 .

Ще в першому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота суперника чотири м'ячі - відзначилися Ріяд Марез та Філ Фоден, а Бернарду Сілва оформив дубль.

Одразу після перерви Сілва міг навіть зробити хет-трик, але його третій гол арбітр скасував після перегляду відеоповтору (VAR). Проте на 58-й хвилині четвертий гол все ж побував у воротах "левів". Його автором став Рахім Стерлінг.

Далі "городяни" вирішили освіжити гру замінами і на 61-й хвилині на поле вийшов Олександр Зінченко, який розпочав матч на лаві запасних. До фінального свистка рахунок вже не змінився.

Матч-відповідь між командами відбудеться 9 березня в Англії. Очевидно, тепер лише диво дозволить чемпіону Португалії претендувати на вихід до 1/4 фіналу.

У паралельному матчі 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ на домашній арені у компенсований час вирвав перемогу над мадридським "Реалом" - 1:0.

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