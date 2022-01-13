Зняли з чемпіонату Європи: українська фігуристка отримала позитивний тест на COVID-19

Зняли з чемпіонату Європи: українська фігуристка отримала позитивний тест на COVID-19

Андрійчук мала замінити Шаботову.

Українська фігуристка Марія Андрійчук пропустить чемпіонат Європи з фігурного катання, який проходить у Таллінні (Естонія).

Як повідомив керівник делегації України на ЧЄ-2022 Даніль Амірханов, українка склала позитивний тест на COVID-19.

"Згідно з правилами, учасники чемпіонату щоденно здають тести на ковід. Результат Марії виявився позитивним і вона була виключена зі списку учасників", – цитує Амірханова Федерація фігурного катання України.

Фігуристка за декілька днів до чемпіонату Європи замінила Анастасію Шаботову, яка не змогла взяти участь у змаганнях через стан здоров’я.

Змагання у Таллінні закінчаться 15 січня.

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