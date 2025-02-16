Зняли з поїзда та доправили до ТЦК: баскетболіста збірної України не випустили на матчі відбору ЧЄ

Незважаючи на бронювання від мобілізації, Володимир Конєв не зміг виїхати за кордон, щоб допомогти національній команді у вирішальних поєдинках кваліфікації на Євробаскет.

Баскетболіста "Дніпра" та збірної України Володимира Конєва не випустили за кордон на заключні матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2025.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook президент БК "Дніпро" Валерій Кондратьєв.

35-річний Конєв, маючи бронювання від мобілізації, вирушив до Латвії, щоб допомогти національній команді у вирішальних поєдинках проти Словенії та Португалії. Однак з невідомих причин гравця зняли з поїзда та доправили до луцького ТЦК.

"Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв'язку з вирішальними матчами відбору до фінальної частини чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК "Дніпро" – Володимир Конєв і Даниїл Сипало – маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК в Луцьку для з'ясування обставин.

Звертаюся до міністра молоді та спорту Матвія Бідного, голови НОК Вадима Гутцайта, генерального секретаря ФБУ Володимира Драбіковського та президента ФБУ Михайла Бродського з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь нашої країни на міжнародній арені – так само, як це роблять футболісти національної збірної України та представники інших команд", – написав Кондратьєв.

Пізніше він повідомив, що ситуація з Конєвим вирішилася, проте гравець не візьме участь у прийдешніх матчах кваліфікації Євробаскету-2025.

"Ситуація з Володимиром Конєвим вирішена і наразі гравець прямує до Дніпра. На жаль, зіграти за національну збірну України в цьому вікні Володимир не зможе.

Дякую всім, кого турбувала ця ситуація. Дякую ФБУ та особисто Михайлу Бродському та всім тим потужним людям, з ким спілкувався телефоном для вирішення цього питання.

Важливість Конєва для збірної співставна із важливістю, наприклад, Зінченка чи Довбика для футбольної збірної. Важко уявити, якби Зінченко та Довбик приїхали до України, а їх потім не випустили за кордон грати за збірну. Сподіваюся, подібна ситуація більше не повториться", – написав Кондратьєв.

Нагадаємо, українські баскетболісти зазнали 4 поразок у 4 поєдинках відбору на чемпіонат Європи-2025: "синьо-жовті" поступилися Словенії (73:87) та Португалії (77:79), а також двічі програли Ізраїлю (73:86, 75:88).

Після чотирьох турів українці (0 перемог) посідають останнє четверте місце у таблиці квартету A. Лідирують Словенія та Ізраїль, які здобули по 3 перемоги. На третій позиції – Португалія (2 перемоги).

На чемпіонат Європи з групи, де виступає збірна України, вийдуть три найкращі команди. "Синьо-жовті" зберігають шанси потрапити на континентальну першість: для цього їм потрібно в останніх матчах перемогти словенців та португальців, а також сподіватися, що Ізраїль обіграє Португалію. За таких розкладів українці зможуть випередити португальців у боротьбі за третю сходинку.

Номінально домашній матч проти Словенії збірна України проведе 21 лютого в латвійській Ризі, після чого 24 лютого на виїзді зіграє з Португалією.

До вирішальних матчів відбору на Євробаскет-2025 українці готуються під керівництвом Айнарса Багатскіса, який наприкінці грудня минулого року замінив на посаді Віталія Степановського. Раніше латвійський фахівець уже очолював "синьо-жовтих" від травня 2019-го до березня 2023 року.

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