"Зняв павутину": Малиновський відзначився шедевральним голом у Серії А (відео)

Це вже його третє взяття воріт.

Український футболіст італійської " Аталанти " Руслан Малиновський відзначився неймовірним м'ячем у виїзному поєдинку 16-го туру Серії А проти " Наполі ".

28-річний півзахисник "бергамасків" з'явився у цій зустрічі в стартовому складі, а вже на сьомій хвилині створив справжній шедевр. Малиновському вдався розкішний постріл у "дев'ятку" воріт господарів після передачі від одноклубника.

До вашої уваги відео з цим шаленим пострілом українця.

Зазначимо, що наразі в цьому поєдинку триває перерва - рахунок після перших 45 хвилин 1:1. На гол від Малиновського, неаполітанці відповіли точним ударом Петра Зєлінського, який було забито на 40 хвилині.

Цього сезону на рахунку Руслана вже 19 ігор у всіх турнірах, три забиті м'ячі та один асист.

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