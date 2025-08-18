"Знищить його": Ф'юрі назвав боксера, який "рознесе" Усика

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, хто, на його думку, зможе перемогти абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика.

"Циганський король" упевнений, що з українцем та з усіма іншими іменитими представниками надважкого дивізіону здатен розібратися 20-річний британець Мозес Ітаума.

"Бокс – це гра молодих. Як я говорив Володимиру Кличку, коли йому було 37: бокс – це гра молодих, і він ні на кого не чекає. Мозес рознесе всіх старих у цьому дивізіоні – Усика, Джошуа, Міллера, кого завгодно, навіть Чжана, та хоч і Луїса Ортіса.

Мозес все одно його знищить, бо це молодий хлопець проти старого. А старий ніколи не зможе змагатися з молодим", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю Queensberry Promotions.

Зазначимо, що в ніч проти 17 серпня Ітаума в першому раунді нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта.

Мозес має у своєму активі 13 перемог (10 – нокаутом) у 13 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, 24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але українець попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму.