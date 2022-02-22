Зобразив мавпу з бананом перед американцем: форварда збірної України дискваліфікували на рік

Зобразив мавпу з бананом перед американцем: форварда збірної України дискваліфікували на рік

Організація вирішила додатково покарати гравця.

Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) дискваліфікувала форварда "Кременчука" та збірної України Андрія Денискіна на один рік.

Денискіна покарали за расистські жести стосовно колишнього хокеїста Донбасу Джейлена Смерека у матчі чемпіонату України. Інцидент стався 26 вересня минулого року.

"Расистським жестам, коментарям чи діям абсолютно немає місця в хокеї або будь-де, якщо вже на те пішло. Дії Денискіна абсолютно неприйнятні та неприпустимі. Хоча він уже відбув відсторонення від участі у 13 іграх своєї команди, комісія визначила, що потрібен ще один період усунення. Денискіна відсторонено на один рік від участі у всіх заходах, санкціонованих IIHF", — заявив президент IIHF Люк Тардіфф.

Форварда "Кременчука" відсторонено від усіх змагань під егідою Міжнародної федерації хокею, а також міжнародних турнірів, включаючи товариські або показові матчі.

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