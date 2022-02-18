"Золоте" покоління: збірна Норвегії встановила абсолютний рекорд зимових Олімпійських ігор

У медальному заліку наздогнати їх майже неможливо.

Збірна Норвегії встановила неймовірний рекорд на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, норвезька команда встановила новий абсолютний рекорд за кількістю золотих медалей - 15 . Це вже більше на одну медаль, аніж у 2018 році - тоді норвежці та німці закінчили Ігри у Пхьончхані з 14 нагородами. Стільки золотих нагород було у Канади на Олімпіаді-2010 у Ванкувері.

Останнім наразі нагороду для Норвегії приніс біатлоніст Йоганнес Бьо. Лідер збірної Норвегії з біатлону тріумфував у масстарті, повторивши одразу кілька історичних рекордів Зимових Олімпіад.

Найбільшу кількість нагород у 14-й змагальний день Зимових Олімпійських ігор у Пекіні також здобули норвежці - п'ять. Однак лише одна з них стала "золотою". Загалом Норвегія здобула 34 медалі на Олімпійських іграх у Пекіні. Від повторення абсолютного рекорду норвежців відділяють п'ять нагород.

Наразі Норвегія має загалом 34 медалі та впевнено очолює загальний медальниий залік . Німеччина, яка йде другою, відстає від них на п'ять "золотих" медалей та на 12 нагород загалом;

. Німеччина, яка йде другою, відстає від них на п'ять "золотих" медалей та на 12 нагород загалом; ОІ-2022 триватимуть до 20 лютого включно.

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