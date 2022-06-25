Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Золоті "русалоньки": Україна встановила історичний рекорд на чемпіонаті світу з артистичного плавання

Дата публікації
Перегляди
249
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Золоті "русалоньки": Україна встановила історичний рекорд на чемпіонаті світу з артистичного плавання

Фото: Associated Press

Збірна України з артистичного плавання тріумфально виступила на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту в Будапешті.

На світовій першості українські "русалоньки" завоювали сім медалей: дві золотих та п'ять срібних.

Обидві золоті нагороди та одну срібну "синьо-жовті" здобули в командних змаганнях. Дві срібні медалі в соло виграла Марта Федіна, ще дві - дует Марини та Владислави Алексіївих.

Усі медалі України на ЧС-2022 з артистичного плавання:

"Золото":

  • збірна України (команда, довільна комбінація),
  • збірна України (команда, гайлайт).

"Срібло":

  • Марта Федіна (соло, технічна програма),
  • Марта Федіна (соло, довільна програма),
  • Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна програма),
  • Марина та Владислава Алексіїви (дует, довільна програма),
  • збірна України (команда, довільна програма).

На ЧС-2022 з артистичного плавання збірна України за кількістю нагород розділила перше місце з Японією.

Проте в медальному заліку, де передусім враховується кількість золотих нагород, наша команда посіла друге місце. "Синьо-жовтих" обійшов лише Китай з п'ятьма золотими медалями.

Медальний залік ЧС-2022 з артистичного плавання

1. Китай - 5 "золото" + 0 "срібло" + 2 "бронза"

2. Україна - 2+5+0

3. Японія - 2+4+1

4. Італія - 2+1+2

5. Австрія - 0+0+2

5. Греція - 0+0+2

7. Іспанія - 0+0+1

Результат українок на чемпіонаті світу-2022 став найкращим в історії. Наша збірна оновила рекорд за кількістю "золота" та медалей загалом, виграних упродовж одного турніру.

Результати України на ЧС з артистичного плавання

  • 2013: 0+0+3
  • 2015: 0+0+1
  • 2017: 0+1+5
  • 2019: 1+0+5
  • 2022: 2+5+0

Цікаво, що збірна України з артистичного плавання другий рік поспіль побила рекорд на міжнародних змаганнях. Минулого року наші "русалоньки" встановили історичне досягнення на чемпіонаті Європи, вигравши 8 медалей (серед них 4 "золота").

Нагадаємо, українка вдруге поспіль стала призеркою Кубка світу в слаломі на байдарці.

Читайте також:

"Продовжуйте молитися за мир з терористами": лідер збірної України - про масований ракетний удар РФ

Вчергове "підгоріло": у Росії зажадали ліквідувати банер із Зінченком

"Українці їздять у нас на розкішних авто, чому вони не на війні?": у Федерації хокею Чехії заступилися за російських спортсменів

Наступна публікація