Золоті "русалоньки": Україна встановила історичний рекорд на чемпіонаті світу з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання тріумфально виступила на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту в Будапешті.
На світовій першості українські "русалоньки" завоювали сім медалей: дві золотих та п'ять срібних.
Обидві золоті нагороди та одну срібну "синьо-жовті" здобули в командних змаганнях. Дві срібні медалі в соло виграла Марта Федіна, ще дві - дует Марини та Владислави Алексіївих.
Усі медалі України на ЧС-2022 з артистичного плавання:
"Золото":
- збірна України (команда, довільна комбінація),
- збірна України (команда, гайлайт).
"Срібло":
- Марта Федіна (соло, технічна програма),
- Марта Федіна (соло, довільна програма),
- Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна програма),
- Марина та Владислава Алексіїви (дует, довільна програма),
- збірна України (команда, довільна програма).
На ЧС-2022 з артистичного плавання збірна України за кількістю нагород розділила перше місце з Японією.
Проте в медальному заліку, де передусім враховується кількість золотих нагород, наша команда посіла друге місце. "Синьо-жовтих" обійшов лише Китай з п'ятьма золотими медалями.
Медальний залік ЧС-2022 з артистичного плавання
1. Китай - 5 "золото" + 0 "срібло" + 2 "бронза"
2. Україна - 2+5+0
3. Японія - 2+4+1
4. Італія - 2+1+2
5. Австрія - 0+0+2
5. Греція - 0+0+2
7. Іспанія - 0+0+1
Результат українок на чемпіонаті світу-2022 став найкращим в історії. Наша збірна оновила рекорд за кількістю "золота" та медалей загалом, виграних упродовж одного турніру.
Результати України на ЧС з артистичного плавання
- 2013: 0+0+3
- 2015: 0+0+1
- 2017: 0+1+5
- 2019: 1+0+5
- 2022: 2+5+0
Цікаво, що збірна України з артистичного плавання другий рік поспіль побила рекорд на міжнародних змаганнях. Минулого року наші "русалоньки" встановили історичне досягнення на чемпіонаті Європи, вигравши 8 медалей (серед них 4 "золота").
Нагадаємо, українка вдруге поспіль стала призеркою Кубка світу в слаломі на байдарці.
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