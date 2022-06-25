Золоті "русалоньки": Україна встановила історичний рекорд на чемпіонаті світу з артистичного плавання

Золоті "русалоньки": Україна встановила історичний рекорд на чемпіонаті світу з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання тріумфально виступила на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту в Будапешті.

На світовій першості українські "русалоньки" завоювали сім медалей: дві золотих та п'ять срібних.

Обидві золоті нагороди та одну срібну "синьо-жовті" здобули в командних змаганнях. Дві срібні медалі в соло виграла Марта Федіна, ще дві - дует Марини та Владислави Алексіївих.

Усі медалі України на ЧС-2022 з артистичного плавання:

"Золото":

збірна України (команда, довільна комбінація),

збірна України (команда, гайлайт).

"Срібло":

Марта Федіна (соло, технічна програма),

Марта Федіна (соло, довільна програма),

Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна програма),

Марина та Владислава Алексіїви (дует, довільна програма),

збірна України (команда, довільна програма).

На ЧС-2022 з артистичного плавання збірна України за кількістю нагород розділила перше місце з Японією.

Проте в медальному заліку, де передусім враховується кількість золотих нагород, наша команда посіла друге місце. "Синьо-жовтих" обійшов лише Китай з п'ятьма золотими медалями.

Медальний залік ЧС-2022 з артистичного плавання

1. Китай - 5 "золото" + 0 "срібло" + 2 "бронза"

2. Україна - 2+5+0

3. Японія - 2+4+1

4. Італія - 2+1+2

5. Австрія - 0+0+2

5. Греція - 0+0+2

7. Іспанія - 0+0+1

Результат українок на чемпіонаті світу-2022 став найкращим в історії. Наша збірна оновила рекорд за кількістю "золота" та медалей загалом, виграних упродовж одного турніру.

Результати України на ЧС з артистичного плавання

2013: 0+0+3

2015: 0+0+1

2017: 0+1+5

2019: 1+0+5

2022: 2+5+0

Цікаво, що збірна України з артистичного плавання другий рік поспіль побила рекорд на міжнародних змаганнях. Минулого року наші "русалоньки" встановили історичне досягнення на чемпіонаті Європи, вигравши 8 медалей (серед них 4 "золота").

Нагадаємо, українка вдруге поспіль стала призеркою Кубка світу в слаломі на байдарці.

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