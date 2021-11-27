"Золотий м'яч"-2021: хто головні претенденти та де дивитися церемонію вручення нагороди

Ім'я володаря призу найкращому футболісту року стане відоме 29 листопада.
У понеділок, 29 листопада, в паризькому театрі Шатле відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча"-2021. Цей почесний приз авторитетне видання France Football щорічно вручає найкращому футболісту світу.
Окрім головного призу, France Football вручить жіночий "Золотий м'яч", а також роздасть нагороди найкращому воротарю та найкращому молодому гравцю віком до 21 року.
Хто головні фаворити в боротьбі за "Золотий м'яч"-2021
У жовтні було оголошено імена 30 претендентів на престижний приз. Букмекери оцінили їхні шанси перемогти в номінації.
На думку фахівців, найкращі шанси виграти "Золотий м'яч" має форвард ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі, який влітку виграв перший у кар'єрі трофей з національною командою - Кубок Америки. На те, що Лео усьоме стане володарем "Золотого м'яча", можна поставити з коефіцієнтом 1.55.
Головний конкурентом Мессі є нападник "Баварії" Роберт Левандовські. На перемогу лідера збірної Польщі приймаються ставки з коефіцієнтом 2.30.
Шанси інших зірок світового футболу отримати цього року "Золотий м'яч" розцінюються як набагато менші: Карім Бензема (50.00), Жоржиньйо (50.00), Мохамед Салах (50.00), Кевін Де Брейне (50.00), Кріштіану Роналду (100.00), Джанлуїджі Доннарумма (100.00), Ерлінг Голанд (100.00).
Де дивитися церемонію вручення "Золотого м'яча"-2021
Нагородження найкращого футболіста року за версією France Football на території України в прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 2. Початок урочистої церемонії - о 21:30 за київським часом.
- У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.
- Рекордну клькість "Золотих м'ячів" виграв Ліонель Мессі - шість. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.
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