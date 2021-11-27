"Золотий м'яч"-2021: хто головні претенденти та де дивитися церемонію вручення нагороди

"Золотий м'яч"-2021: хто головні претенденти та де дивитися церемонію вручення нагороди

Ім'я володаря призу найкращому футболісту року стане відоме 29 листопада.

У понеділок, 29 листопада, в паризькому театрі Шатле відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча"-2021. Цей почесний приз авторитетне видання France Football щорічно вручає найкращому футболісту світу.

Окрім головного призу, France Football вручить жіночий "Золотий м'яч", а також роздасть нагороди найкращому воротарю та найкращому молодому гравцю віком до 21 року.

Хто головні фаворити в боротьбі за "Золотий м'яч"-2021

У жовтні було оголошено імена 30 претендентів на престижний приз. Букмекери оцінили їхні шанси перемогти в номінації.

На думку фахівців, найкращі шанси виграти "Золотий м'яч" має форвард ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі, який влітку виграв перший у кар'єрі трофей з національною командою - Кубок Америки. На те, що Лео усьоме стане володарем "Золотого м'яча", можна поставити з коефіцієнтом 1.55 .

Головний конкурентом Мессі є нападник "Баварії" Роберт Левандовські. На перемогу лідера збірної Польщі приймаються ставки з коефіцієнтом 2.30.

Шанси інших зірок світового футболу отримати цього року "Золотий м'яч" розцінюються як набагато менші: Карім Бензема ( 50.00 ), Жоржиньйо ( 50.00 ), Мохамед Салах ( 50.00 ), Кевін Де Брейне (50.00), Кріштіану Роналду ( 100.00 ), Джанлуїджі Доннарумма ( 100.00 ), Ерлінг Голанд ( 100.00 ).

Де дивитися церемонію вручення "Золотого м'яча"-2021

Нагородження найкращого футболіста року за версією France Football на території України в прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 2 . Початок урочистої церемонії - о 21:30 за київським часом.

У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

Рекордну клькість "Золотих м'ячів" виграв Ліонель Мессі - шість. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.

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