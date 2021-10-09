"Золотий м'яч-2021": оголошені імена всіх претендентів на нагороду

Найбільше представництво мають "Челсі" та "Манчестер Сіті".
Стали відоми імена всіх претендентів на отримання нагороди "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року, який вручає авторитетне видання France Football.
Так, у списку опинилися 30 гравців, які можуть виграти цей престижний приз. Зазначимо, що найбільше представництво гравців мають "Челсі" і "Манчестер Сіті" - по п'ять. Чотири футболіста у ПСЖ.
Отже, список всіх претендентів на перемогу має такий вигляд:
- Ріяд Марез ("Манчестер Сіті", Алжир);
- Нголо Канте ("Челсі", Франція);
- Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд, Норвегія);
- Леонардо Бонуччі ("Ювентус", Італія);
- Мейсон Маунт ("Челсі", Англія);
- Харрі Кейн ("Тоттенхем", Англія);
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Італія);
- Карім Бензема ("Реал" Мадрид, Франція);
- Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті", Англія);
- Ніколо Барелла ("Інтер", Італія);
- Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина);
- Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалія);
- Педрі ("Барселона", Іспанія);
- Лука Модріч ("Реал" Мадрид, Хорватія);
- Джорджо К'єлліні ("Ювентус", Італія);
- Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті", Бельгія);
- Неймар (ПСЖ, Бразилія);
- Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Португалія);
- Лаутаро Мартінес ("Інтер", Аргентина);
- Сімон К'яєр ("Мілан", Данія);
- Роберт Левандовскі ("Баварія", Польща);
- Жоржіньо ("Челсі", Італія);
- Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет);
- Сесар Аспілікуета ("Челсі", Іспанія);
- Ромелу Лукаку ("Челсі", Бельгія);
- Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалія);
- Жерар Морено ("Вільярреал", Іспанія);
- Філ Фоден ("Манчестер Сіті", Англія);
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);
- Луїс Суарес ("Атлетико", Уругвай).
Here are the other 10 nominees for the Men’s #ballondor pic.twitter.com/auEMazmpEy— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021
Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в Парижі.
У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавіруса. У 2019 володарем "Золотого м'яча" в рекордний шостий раз став Ліонель Мессі. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який вигравав нагороду п'ять разів.