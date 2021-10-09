"Золотий м'яч-2021": оголошені імена всіх претендентів на нагороду

Найбільше представництво мають "Челсі" та "Манчестер Сіті".

Стали відоми імена всіх претендентів на отримання нагороди "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року, який вручає авторитетне видання France Football.

Так, у списку опинилися 30 гравців, які можуть виграти цей престижний приз. Зазначимо, що найбільше представництво гравців мають "Челсі" і "Манчестер Сіті" - по п'ять. Чотири футболіста у ПСЖ.

Отже, список всіх претендентів на перемогу має такий вигляд:

Ріяд Марез ("Манчестер Сіті", Алжир);

("Манчестер Сіті", Алжир); Нголо Канте ("Челсі", Франція);

("Челсі", Франція); Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд, Норвегія);

("Боруссія" Дортмунд, Норвегія); Леонардо Бонуччі ("Ювентус", Італія);

("Ювентус", Італія); Мейсон Маунт ("Челсі", Англія);

("Челсі", Англія); Харрі Кейн ("Тоттенхем", Англія);

("Тоттенхем", Англія); Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Італія);

(ПСЖ, Італія); Карім Бензема ("Реал" Мадрид, Франція);

("Реал" Мадрид, Франція); Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті", Англія);

("Манчестер Сіті", Англія); Ніколо Барелла ("Інтер", Італія);

("Інтер", Італія); Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина);

(ПСЖ, Аргентина); Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалія);

("Манчестер Юнайтед", Португалія); Педрі ("Барселона", Іспанія);

("Барселона", Іспанія); Лука Модріч ("Реал" Мадрид, Хорватія);

("Реал" Мадрид, Хорватія); Джорджо К'єлліні ("Ювентус", Італія);

("Ювентус", Італія); Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті", Бельгія);

("Манчестер Сіті", Бельгія); Неймар (ПСЖ, Бразилія);

(ПСЖ, Бразилія); Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Португалія);

("Манчестер Сіті", Португалія); Лаутаро Мартінес ("Інтер", Аргентина);

("Інтер", Аргентина); Сімон К'яєр ("Мілан", Данія);

("Мілан", Данія); Роберт Левандовскі ("Баварія", Польща);

("Баварія", Польща); Жоржіньо ("Челсі", Італія);

("Челсі", Італія); Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет);

("Ліверпуль", Єгипет); Сесар Аспілікуета ("Челсі", Іспанія);

("Челсі", Іспанія); Ромелу Лукаку ("Челсі", Бельгія);

("Челсі", Бельгія); Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалія);

("Манчестер Юнайтед", Португалія); Жерар Морено ("Вільярреал", Іспанія);

("Вільярреал", Іспанія); Філ Фоден ("Манчестер Сіті", Англія);

("Манчестер Сіті", Англія); Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);

(ПСЖ, Франція); Луїс Суарес ("Атлетико", Уругвай).

Here are the other 10 nominees for the Men’s #ballondor pic.twitter.com/auEMazmpEy — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в Парижі.

У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавіруса. У 2019 володарем "Золотого м'яча" в рекордний шостий раз став Ліонель Мессі. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який вигравав нагороду п'ять разів.

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