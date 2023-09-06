"Золотий м'яч-2023": названо фаворитів на отримання престижної нагороди

Авторитетне видання Goal опублікувало список головних претендентів на "Золотий м'яч" 2023 року.

Найбільшим фаворитом у боротьбі за приз найкращому футболісту світу за версією France Football є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Минулого сезону 36-річний нападник привів свою національну команду до тріумфу на чемпіонаті світу-2022, а також виграв із ПСЖ чемпіонат Франції.

До трійки фаворитів на отримання престижної нагороди також потрапили бомбардир "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд і форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Зазначимо, що минулорічному володарю "Золотого м'яча" – французу Каріму Бензема, який влітку перейшов до саудівського "Аль-Іттіхада", не знайшлося місця в топ-10 фаворитів на нагороду.

Топ-10 фаворитів на "Золотий м'яч-2023" за версією Goal

1. Ліонель Мессі (ПСЖ, "Інтер Маямі")

2. Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті")

3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

4. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид)

5. Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті")

6. Родрі ("Манчестер Сіті")

7. Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", "Барселона")

8. Віктор Осімхен ("Наполі")

9. Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті")

10. Роберт Левандовські ("Барселона")

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2023" відбудеться 30 жовтня в паризькому театрі "Шатле".

Нагадаємо, рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" є Мессі, який отримував цей приз сім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Найближчий переслідувач аргентинця – португалець Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

За період від 2008 року гегемонію Мессі та Роналду зуміли перервати лише хорват Лука Модріч (2018) і француз Карім Бензема (2022). Додамо, що 2020 року головним претендентом на "Золотий м'яч" був польський нападник Роберт Левандовські, але вручення нагороди скасували через пандемію коронавірусу.

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