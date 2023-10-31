"Золотий м'яч-2023": визначилися переможці футбольної премії в усіх номінаціях

France Football нагородив найкращих у чоловічому та жіночому футболі за підсумками сезону-2022/23.

У понеділок, 30 жовтня, в паризькому театрі "Шатле" було оголошено ім'я володаря "Золотого м'яча-2023".

Найкращим футболістом світу за версією авторитетного французького журналу France Football став аргентинець Ліонель Мессі, який наразі виступає за американський "Інтер" Маямі.

36-річний аргентинець отримав цей престижний приз увосьме в кар'єрі, що є абсолютним рекордом за всю історію (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Наприкінці минулого року Мессі разом з аргентинською збірною тріумфував на чемпіонаті світу-2022. Лео став найкращим гравцем Мундіалю в Катарі, забивши сім голів і віддавши три результативні передачі. Також він виграв із ПСЖ чемпіонат Франції.

Друге місце у голосуванні за "Золотий м'яч-2023" посів норвезький нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, а топ-3 замкнув французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Крім того, почесні нагороди також були вручені в інших номінаціях. До вашої уваги повний список переможців премії "Золотий м'яч-2023".

Повний перелік переможців премії "Золотий м'яч-2022"

Володар "Золотого м'яча" серед чоловіків: Ліонель Мессі (ПСЖ / "Інтер Маямі", збірна Аргентини)

Володарка "Золотого м'яча" серед жінок: Айтана Бонматі ("Барселона", збірна Іспанії)

Трофей Раймона Копа (найкращий молодий гравець): Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд / "Реал" Мадрид, збірна Англії)

Нагорода Сократеса (за найкращі соціальні акції): Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид, збірна Бразилії)

Трофей Герда Мюллера (найкращий бомбардир): Ерлін Голанд ("Манчестер Сіті", збірна Норвегії)

Трофей Льва Яшина (найкращий воротар): Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", збірна Аргентини)

Найкращий клуб чоловічого футболу: "Манчестер Сіті" (Англія)

Найкращий клуб жіночого футболу: "Барселона" (Іспанія)

Отримавши свій восьмий "Золотий м'яч", Мессі ще дужче відірвався за кількістю таких нагород від свого одвічного суперника – форварда "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

За період від 2008 року гегемонію Мессі та Роналду зуміли перервати лише хорват Лука Модріч (2018) і француз Карім Бензема (2022). Додамо, що 2020 року головним претендентом на "Золотий м'яч" був польський нападник Роберт Левандовські, але вручення нагороди скасували через пандемію коронавірусу.

Читайте також:

Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Розплата за поцілунок: ФІФА дискваліфікувала експрезидента Федерації футболу Іспанії Рубіалеса

"Шахтар" здобув розгромну перемогу та вийшов до півфіналу Кубка України