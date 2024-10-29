"Золотий м'яч-2024": стало відомо, як проголосував представник України

Ігор Лінник поставив на перше місце Родрі, який і став володарем нагороди.

У понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі Шатле відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2024". Володарем головної індивідуальної нагороди став іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі.

Від України участь у голосуванні за найкрашого футболіста світу взяв відомий журналіст Ігор Лінник. На своїй сторінці у Facebook він поділився власним вибором.

На перше місце Лінник поставив саме Родрі. А ось бразильського нападника "Реала" Вінісіуса Жуніора, який до останнього моменту вважався головним фаворитом на нагороду, представник України навіть не включив до топ-3.

"Золотий м'яч-2024": топ-10 за версією Ігоря Лінника

1. Родрі ("Манчестер Сіті", збірна Іспанії)

2. Даніель Карвахаль ("Реал", збірна Іспанії)

3. Джуд Беллінгем ("Реал", збірна Англії)

4. Вінісіус Жуніор ("Реал", збірна Бразилії)

5. Ламін Ямаль ("Барселона", збірна Іспанії)

6. Флоріан Вірц ("Баєр", збірна Німеччини)

7. Лаутаро Мартінес (Інтер", збірна Аргентини)

8. Філ Фоден ("Манчестер Сіті", збірна Англії)

9. Кіліан Мбаппе ("Реал", збірна Франції)

10. Адемола Лукман ("Аталанта", збірна Нігерії)

Зазначимо, що український форвард "Роми" Артем Довбик посів 29-те місце у голосуванні за володаря "Золотий м'яча". А український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін став третім у списку найкращих воротарів планети.

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Раніше повідомлялося, що визначилися переможці футбольної премії "Золотий м'яч-2024" в усіх номінаціях.

Нагадаємо, "Реал" бойкотував церемонію вручення "Золото м'яча" після того, як дізнався, що Вінісіус Жуніор не отримає головний приз. На урочистий захід до Парижа не прибув жоден з представників мадридського клубу.

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