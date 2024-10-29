"Золотий м'яч-2024": визначилися переможці футбольної премії в усіх номінаціях

France Football роздав нагороди найкращим у чоловічому та жіночому футболі.

У понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі Шатле відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2024".

Володарем нагороди найкращому футболісту світу 2024 року за версією France Football став півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

Крім того, почесні нагороди також були вручені в інших номінаціях. До вашої уваги повний список переможців премії "Золотий м'яч-2024".

Зазначимо, що український форвард "Роми" Артем Довбик посів 29-те місце у голосуванні за володаря "Золотий м'яча".

А український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін став третім у списку найкращих воротарів планети.

Повний перелік переможців премії "Золотий м'яч-2024"

Трофей Раймона Копа (найкращий молодий гравець): Ламін Ямаль ("Барселона", збірна Іспанії)

Нагорода Сократеса (за найкращі соціальні акції): Дженніфер Ермосо ("Тігрес", збірна Іспанії)

Трофей Герда Мюллера (найкращий бомбардир): Гаррі Кейн ("Баварія", збірна Англії) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ / "Реал", збірна Франції)

Трофей Льва Яшина (найкращий воротар): Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", збірна Аргентини)

Найкращий клуб чоловічого футболу: "Реал" (Іспанія)

Найкращий клуб жіночого футболу: "Барселона" (Іспанія)

Найкращий тренер: Карло Анчелотті ("Реал")

Найкраща тренерка: Емма Гейз ("Челсі" / збірна США)

Володарка "Золотого м'яча" серед жінок: Айтана Бонматі ("Барселона", збірна Іспанії)

Володар "Золотого м'яча" серед чоловіків: Родрі ("Манчестер Сіті")

Родрі уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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