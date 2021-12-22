"Золото" Беленюка, пояси Усика та чвертьфінал Євро: головні перемоги українського спорту в 2021 році

Пригадуємо, чим потішили уболівальників наші спортсмени в році, що минає.

2021 рік підходить до свого закінчення. Він виявися багатим на різноманітні спортивні турніри та змагання. Незважаючи на пандемію коронавірусу, низка перенесених з минулого року подій все ж відбулася.

Останній рік приніс українським любителям спорту чимало позитивних емоцій. Головними подіями року стали Олімпійські, Паралімпійські ігри в Токіо та футбольне Євро, де нашій країні вдалося гідно виступити на міжнародній арені.

ТСН Проспорт згадує найгучніші перемоги українських спортсменів за підсумками 2021 року.

"Золото" Жана Беленюка та інші олімпійські тріумфи

XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо повинні були відбутися в 2020 році, але були перенесені на рік через пандемію COVID-19.

У них взяли участь близько 11 тисяч спортсменів із 205 країн. Вони змагалися у 33 видах спорту та розіграли 339 комплектів нагород. Через коронавірусні обмеження більшість змагань проводили без глядачів, однак навіть за таких умов спортсмени зуміли відзначитися яскравими виступами та рекордами.

До Токіо честь України вирушили захищати 157 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах). У столиці Японії українські спортсмени зуміли виграти 19 медалей - одну золоту, шість срібних і 12 бронзових.

Associated Press

У підсумковому медальному заліку Ігор у Токіо наша збірна посіла 44-те місце. Це найгірший результат за часи незалежності України. А от за кількістю виграних нагород Україна фінішувала в топ-20, посівши 16-те місце між Південною Кореєю та Іспанією.

Головний героєм України в Токіо став борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який приніс нашій країні єдине "золото" Олімпіади-2020.

30-річний спортсмен ризикував пропустити Ігри через травму, однак все ж поїхав на змагання та здолав усіх своїх суперників. У фіналі вагової категорії до 87 кг депутат українського парламенту переміг угорця Віктора Лорінца з рахунком 5:1.

Associated Press

Після завоювання олімпійського "золота" Жан розгорнув синьо-жовтий прапор та на очах у всієї планети енергійно станцював український гопак.

Український борець Жан Беленюк здобув першу для України золоту медаль на Олімпіаді-2020. pic.twitter.com/VcUPGTDdZj — Шо Там? (@Sho_Tam_) August 4, 2021

На жаль, ніхто з наших олімпійців, крім Беленюка, не зміг піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу в Токіо. Проте кожен з них доклав максимальних зусиль, щоб прославити Україну на головному міжнародному спортивному форумі.

Список усіх українських медалістів Олімпіади-2020

"Золото": Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

"Срібло": Михайло Романчук (плавання), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Анжеліка Терлюга (карате) , Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (веслування), Олександр Хижняк (бокс), Олена Старікова (велотрек).

"Бронза": Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич і Олег Омельчук (кульова стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова (вільна боротьба), Анастасія Савчук і Марта Федіна (артистичне плавання), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Людмила Лузан (веслування), Станіслав Горуна (карате), Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно (артистичне плавання), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту).

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Зорепад медалей українських паралімпійців

Підтримати здобутки олімпійської збірної України взялися наші паралімпійці. До столиці Японії прославляти нашу державу вирушили 143 параатлети. Вони змагалися у 15 видах спорту та завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Просто неймовірне досягнення.

Це другий показник України на Паралімпіадах за часи незалежності. Більше медалей "синьо-жовті" взяли тільки у 2016 році в Ріо - 117.

У Токіо-2020 українська збірна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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Більше того, саме українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо. Плавець Максим Крипак завоював у столиці Японії сім нагород, серед них - п’ять золотих.

Це рекордна кількість медалей для Паралімпіади-2020 не лише у плаванні, а й серед усіх видів спорту. Таким чином, представник України вперше в історії став переможцем неофіційного особистого медального заліку літньої Паралімпіади.

paralympic.org.ua

Список усіх українських медалістів Паралімпіади-2020

"Золото": Єлизавета Мерешко (плавання, дві золоті нагороди), Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг), Анна Стеценко (плавання), Євген Богодайко (плавання), Максим Крипак (плавання, п'ять золотих нагород), Михайло Сербін (плавання), Денис Дубров (плавання), Оксана Зубковська (стрибки у довжину), Роман Полянський (академічне веслування), Марина Литовченко (настільний теніс), Андрій Трусов (плавання, дві золоті нагороди), Максим Коваль (штовхання ядра), Анастасія Москаленко (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки у довжину), Марія Помазан (штовхання ядра), Сергій Ємельянов (каное), Денис Остапченко (плавання), Зоя Овсій (метання булави).

"Срібло": Антон Коль (плавання, дві срібні нагороди), Артем Манько (фехтування), Олена Федота (фехтування), Максим Крипак (плавання), Олексій Вірченко (плавання), Єлизавета Мерешко (плавання, дві срібні нагороди), Владислав Білий (метання списа), Сергій Кліпперт (плавання), Катерина Денисенко (плавання), Андрій Трусов (плавання, три срібні нагороди), Кирило Гаращенко (плавання), збірна України (фехтування, шпага), Анастасія Москаленко (метання булави), Роман Данилюк (штовхання ядра), Ірина Гусєва (дзюдо), Віктор Смирнов (плавання), Наталія Морквич (фехтування), Денис Остапченко (плавання), Наталія Олійник (пауерліфтинг), Ілля Яременко (плавання), Анастасія Мисник (штовхання ядра), Віктор Дідух (настільний теніс), Андрій Дорошенко (стрільба із пневматичної рушниці), Ігор Цвєтов (біг на 100 м і біг на 200 м), Михайло Сербін (плавання), Яна Лебедєва (метання диска), Оксана Ботурчук (біг на 400 м, біг на 100 м, біг на 200 м), Єгор Дементьєв (велоспорт), Максим Веракса (плавання), Олександр Яровий (штовхання ядра), Юлія Шуляр (біг на 400 м), Наталія Кобзар (біг на 400 м), Василь Ковальчук (кульова стрільба), Олексій Федина (плавання), Віктор Дідух / Максим Ніколенко (настільний теніс, команда), Микола Синюк (веслування), Єгор Дементьєв (велоспорт), Микола Жабняк (метання диска), Людмила Даниліна (біг 1500 метрів), Марина Мажула (веслування).

"Бронза": Євгенія Бреус (фехтування), Анна Гонтар (плавання), Юлія Павленко (стрибки у довжину), Єгор Дементьєв (велоспорт), Юлія Іваницька (дзюдо), Наталія Ніколайчик (дзюдо), Іван Май (настільний теніс), Максим Ніколенко (настільний теніс), Руфат Магомедов (дзюдо), Олександр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плавання), Ірина Щетник (стрільба із пневматичної рушниці), збірна України (плавання, естафета 4*100 м вільним стилем), Роман Павлюк (стрибки у довжину), Зоя Овсій (метання диска), Василь Крайник (плавання), Євген Богодайко (плавання), Єлизавета Мерешко (плавання), збірна України (плавання, мікстестафета 4х100 м вільним стилем), Ірина Щетник (кульова стрільба), Іван Май та Лев Кац (настільний теніс, парний турнір), Яна Бережна (плавання), Ярина Матло (плавання), Олексій Денисюк (кульова стрільба), Денис Остапченко (плавання), Денис Дубров (плавання), Василь Ковальчук (кульова стрільба).

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Історичний успіх футбольної збірної на Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу був перенесений на літо 2021 року через ситуацію з коронавірусом. Назву турніру, який вперше в історії разом прийняли 11 міст континенту, вирішили не змінювати - Євро-2020.

На груповому етапі команда Андрія Шевченка поступилася Нідерландам (2:3), обіграла Північну Македонію (2:1) та поступилася Австрії (0:1).

Однак це не завадило "синьо-жовтим" з третього місця оформити історичний вихід до плейоф континентальної першості. Зірки на небі склалися так, що українці у зведеній таблиці третіх місць опинилися на четвертій позиції - останній, яка виводила до 1/8 фіналу.

Associated Press

За своє щастя підопічні Шевченка вхопилися міцно та на шляху до чвертьфіналу у драматичному матчі перемогли шведів - 2:1.

Вирішальний гол у екстратаймі забив форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. А перед цим скандинави залишилися в меншості після вилучення захисника Маркуса Даніельссона за грубий фол проти Артема Бєсєдіна, який обернувся для нападника київського "Динамо" жахливою травмою.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

У чвертьфіналі команда Андрія Шевченка без шансів поступилася майбутнім фіналістам турніру англійцям (0:4).

Загалом на Євро-2020 збірна України заробила 16 мільйонів євро. Успішне проходження кваліфікації на турнір принесло "синьо-жовтим" 9,25 мільйона євро. Решту українці отримали вже за результати в фінальній частині континентальної першості.

Associated Press

Associated Press

Олександр Усик став чемпіоном світу в надважкій вазі

Восени українські уболівальники пережили ще один визначний тріумф. Боксер Олександр Усик у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі.

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34-річний українець був андердогом в бою проти на три роки молодшого британського чемпіона, який свого часу нокаутом відправив на пенсію Володимира Кличка. Незважаючи на розклади перед поєдинком, Усик впевнено перебоксував Ей Джея, ледь не нокаутувавши його в фінальному раунді.

Associated Press

Associated Press

Підсумковий рахунок на суддівських записках 117-112, 116-112, 115-113 викликав суперечки серед експертів та фанатів, оскільки насправді перевага українця в ринзі була ще більш відчутною.

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Найкращі моменти бою Усик - Джошуа

Тепер Олександра лише один пояс відділяє від звання абсолютного чемпіона хевівейту - титулом WBC володіє британець Тайсон Ф’юрі. Усик вже заявив, що його метою є об’єднати всі пояси.

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Щоправда, перед потенційною битвою з "Циганським королем" кримчанину потрібно буде перемогти Джошуа в реванші. Однак тепер думки світових експертів уже зовсім інші, ніж перед першим боєм. Колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг) точно буде фаворитом у поєдинку, який планують на весну 2022 року.

Як бачимо, 2021-й рік приніс Україні багато по-справжньому великих досягнень. Тож побажаємо нашим спортсменам, аби наступний рік став ще успішнішим. А ми продовжуємо палко вболівати та очікувати від них нових фантастичних результатів та неймовірних рекордів у 2022 році.