"Золото" Магучіх і Хижняка, рекорд Харлан, прощання Беленюка: чим запам'яталася Олімпіада-2024 для України

Олімпійські ігри в Парижі подарували українським уболівальниким чимало моментів для гордості за свою країну.

11 серпня добігли до свого завершення Олімпійські ігри-2024. На ХХХIII в історії літній Олімпіаді, яка відбувалася у французькому Парижі, українські спортсмени вибороли 12 медалей.

Українці завоювали три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові нагороди. Це менше, ніж було на минулій літній Олімпіаді, але значно більше за кількістю золотих медалей. Із Токіо-2020 збірна України привезла 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.

За підсумками Ігор-2024 Україна посіла 22-ге місце в загальному медальному заліку та стала 17-ю за кількістю виграних нагород серед усіх країн-учасниць.

Розповідаємо про найбільш пам'ятні для України моменти Олімпіади-2024, де на честь наших спортсменів неодноразово лунав національний гімн, а догори підіймався синьо-жовтий прапор.

Ольга Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах

Ольга Харлан – легенда українського спорту. 33-річна шаблістка вкотре продемонструвала свій клас та шалений характер чемпіонки, здобувши на Олімпіаді в Парижі одразу дві медалі.

Спочатку Харлан здобула "бронзу" в особистому змаганні та принесла Україні першу медаль на Олімпійських іграх-2024.

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

А потім вона разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук і Юлією Бакастовою виграла командний турнір, завоювавши для нашої країни перше "золото" на ОІ-2024.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Таким чином, Харлан стала дворазовою олімпійською чемпіонкою. Перше "золото" Ольга взяла також у команді на своїй дебютній Олімпіаді в Пекіні 2008 року. Тоді вона тріумфувала разом з Ольгою Жовнір, Галиною Пундик і Оленою Хомровою.

Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Галина Пундик і Олена Хромова виграли "золото" Олімпіади-2008 у командній шаблі / Фото: Associated Press

Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Галина Пундик і Олена Хромова виграли "золото" Олімпіади-2008 у командній шаблі

"Золото" командних змагань Парижа-2024 стало шостою олімпійською нагородою в кар'єрі Харлан, яка стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах. Шаблістка побила досягнення плавчині Яни Клочкової, яка здобула п'ять медалей на Олімпійських іграх.

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх вперше стала олімпійською чемпіонкою

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх була однією з тих, від кого Україна очікувала "золота" на Іграх-2024.

Спортсменка у чудовій формі підійшла до Олімпіади, перед цим у тому ж таки Парижі побивши світовий рекорд на етапі Діамантової ліги. Тоді українка взяла висоту 2,10 метра, перевершивши досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Після такого будь-який результат, окрім золотої медалі, вважався б невдачею. Але Магучіх не розчарувала. 22-річна легкоатлетка з Дніпра завоювала перше в кар'єрі олімпійське "золото" та другу медаль, у Токіо-2020 вона здобула "бронзу".

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх із "золотом" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Ба більше, Магучіх розділила п'єдестал з ще однієї українкою – Іриною Геращенкою, яка стала бронзовою призеркою та виборола свою першу олімпійську нагороду.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко / Фото: Associated Press

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко на п'десталі

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко з медалями Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк повернувся, щоб вирвати "золото"

Від боксера Олександра Хижняка перед початком Олімпійських ігор також очікували золотої медалі. На Іграх у Токіо він драматично програв у фіналі – був нокаутований в останньому раунді, коли здавалося, що перемога вже в кишені.

29-річний "Полтавський танк" повернувся, щоб у Парижі забрати "золото" і нарешті досягнув бажаного. Суперники українця були дуже непростими, але Олександр у притаманому йому стилі завжди йшов вперед і бився, немов востаннє.

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

У підсумку Хижняк вирвав свою довгоочікувану золоту нагороду та просльозився під час виконання гімну України.

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

"Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій у моїй країні", – подякував новоспечений олімпійський чемпіон ЗСУ після свого тріумфу.

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Жан Беленюк завершив кар'єру третьою олімпійською медаллю

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк їхав до Парижа у званні чинного олімпійського чемпіона. Він був єдиним українським спортсменом, кому вдалося завоювати "золото" на Іграх у Токіо.

Перед стартом Олімпіади-2024 чинний депутат українського парламенту анонсував, що вона стане останньою в його кар'єрі.

33-річний борець зумів попрощатися зі спортом красиво. На змаганнях у столиці Франції він здобув "бронзу", після чого станцював переможний гопак. Так само, як зробив це на Іграх у Токіо, коли святкував олімпійське "золото".

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Потім Беленюк під гучні оплески залу зняв борцівки і поставив їх у центр килима. Цим символічнии жестом українець показав, що його спортивну кар'єру завершено.

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Жан йде з греко-римської боротьби у статусі триразового олімпійського медаліста. Крім "бронзи" Парижа-2024 та "золота" Токіо-2020, у його послужному списку "срібло" Ріо-2016.

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Жан Беленюк і Семен Новіков / Фото: Associated Press

Про кожного з наших спортсменів можна сказати дуже багато. Були для українців на цій Олімпіаді як феєричні успіхи, так і гіркі поразки. Проте, немає сумніву, що вони зробили все від себе залежне, щоб у цей неймовірно важкий для України час гідно представити її на міжнародній арені.

До вашої уваги список усіх українських чемпіонів та призерів Олімпійських ігор 2024 року.

Всі медалі України на Олімпіаді-2024

"Золото":

Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова (фехтування на шаблях, командна першість)

і (фехтування на шаблях, командна першість) Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)

(легка атлетика, стрибки у висоту) Олександр Хижняк (бокс, вагова категорія до 80 кг)

"Срібло":

Сергій Куліш (кульова стрільба, стрільба з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів)

(кульова стрільба, стрільба з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів) Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, паралельні бруси)

(спортивна гімнастика, паралельні бруси) Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, вагова категорія до 67 кг)

(греко-римська боротьба, вагова категорія до 67 кг) Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування, каное-двійка на 500 метрів)

та (веслування, каное-двійка на 500 метрів) Ірина Коляденко (вільна боротьба, вагова категорія до 62 кг)

"Бронза":

Ольга Харлан (фехтування на шаблях, особиста першість)

(фехтування на шаблях, особиста першість) Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту)

(легка атлетика, стрибки у висоту) Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота)

(легка атлетика, метання молота) Жан Беленюк (греко-римська боротьба, вагова категорія до 87 кг)

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