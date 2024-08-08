"Золото" не підкорилося: борець Насібов став срібним призером Олімпіади-2024

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов завоював срібну медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У фіналі 25-річний українець (вага до 67 кг) поступився іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі з рахунком 5:6.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Насібов на останніх секундах вирвав перемогу проти четвертого сіяного серба Мате Немеша (3:2). В 1/4 фіналу Парвіз у напруженій сутичці здолав п'ятого сіяного Амантура Ісмаїлова з Киргизстану (7:6). У півфіналі українець завдяки останній активній дії (3:3) видряпав путівку до фіналу в лідера світового рейтингу азербайджанця Хасрата Джафарова.

Насібов – срібний призер Олімпіади-2020 у Токіо та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2023, 2024).

Медаль Насібова стала дев'ятою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, три срібні та три бронзові нагороди.

Додамо, що ще один український борець греко-римського стилю Жан Беленюк 8 серпня проведе поєдинок за "бронзу", де його суперником стане поляк Аркадіуш Кулинич.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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