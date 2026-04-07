"Золото" повернулося до Києва: визначився чемпіон України з хокею

ХК "Сокіл" / facebook.com/hcsokil

Київський "Сокіл" став чемпіоном України з хокею сезону-2025/26.

У п'ятому матчі фінальної серії столичний клуб обіграв "Кременчук" з рахунком 5:2.

Таим чином, кияни здобули підсумкову перемогу в фінальній серії з рахунком 4:1 і стали чемпіонами України з хокею.

Це 16-й титул в їхній історії та четвертий за останні п'ять років.

Нагадаємо, минулого сезону чемпіоном України з хокею став "Кременчук", який у фінальній серії здолав столичний "Київ Кепіталз" (4:3).