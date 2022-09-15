"Золото" та "бронза": українці розділили п'єдестал пошани на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Збірна України завоювала ще дві медалі чемпіонату Європи-2022 з кульової стрільби, що триває у польському Вроцлаві.

Після "бронзи" Павла Коростильова у стрільбі зі швидкісного пістолета з 25 метрів представники України виграла одразу дві нагороди в змаганнях змішаних команд у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м.

Перше "золото" поточної континентальної першості нашій країні принесли Анастасія Німець і Володимир Пастернак. У фіналі український дует "перестріляв" чеську пару Алжбети Дедової та Матея Рампули з рахунком 17:13.

"Бронзу" в цій дисципліні виборов інший український тандем - Юлія та Павло Коростильови. У поєдинку за бронзову медаль вони здолали чеську пару Анни Дедової та Мартіна Подгарського з рахунком 16:12.

Таким чином, Україна має вже три медалі цього чемпіонату Європи - одне "золото" та дві "бронзи".

Раніше повідомлялося, що українські борчині завоювали дві медалі чемпіонату світу-2022.

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