"Золото" та "бронза": українські стронгмени вдало виступили на турнірі Giants Live

У Кардіффі відбувся турнір серед стронгменів Giants Live. Двоє українців піднялися на п'єдестал.

Український стронгмен Павло Наконечний здобув перемогу на турнірі Giants Live у Кардіффі.

Наконечний набрав у сумі 49 очок і випередив найближчого конкурента Мітчелла Хупера з Канади на два з половиною пункти.

Ще один представник України Олексій Новіков, який у липні вдруге виграв титул Strongman Classic, завоював бронзову медаль.

Наступний етап Giants Live відбудеться 8 жовтня у Глазго.

Нагадаємо, що українець Михайло Брудін став бронзовим призером у метанні диска на чемпіонаті світу U-20 з легкої атлетики у колумбійському Калі.

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