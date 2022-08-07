"Золото" та "бронза": українські стронгмени вдало виступили на турнірі Giants Live

У Кардіффі відбувся турнір серед стронгменів Giants Live. Двоє українців піднялися на п'єдестал.
Український стронгмен Павло Наконечний здобув перемогу на турнірі Giants Live у Кардіффі.
Наконечний набрав у сумі 49 очок і випередив найближчого конкурента Мітчелла Хупера з Канади на два з половиною пункти.
Ще один представник України Олексій Новіков, який у липні вдруге виграв титул Strongman Classic, завоював бронзову медаль.
Наступний етап Giants Live відбудеться 8 жовтня у Глазго.
Нагадаємо, що українець Михайло Брудін став бронзовим призером у метанні диска на чемпіонаті світу U-20 з легкої атлетики у колумбійському Калі.
Читайте також:
Магучіх виборола "срібло" Діамантової ліги, Табашник вдруге у кар'єрі піднялася на п'єдестал
Українська каноїстка виборола "золото" чемпіонату світу з веслування
Перша перемога Білодід у новій вазі: українці вдало стартували на етапі Кубка Європи з дзюдо в Ризі