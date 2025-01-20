"Золото" та "срібло": Україна здобула подвійний подіум на зимовій Універсіаді-2025

Богдан Борковський і Сергій Супрун стали найкращими в гонці переслідування з біатлону.

Україна здобула ще дві медалі на зимовій Універсіаді-2025, яка відбувається в італійському Турині. В чоловічій гонці переслідування з біатлону "золото" виборов Богдан Борковський, а Сергій Супрун став срібним призером.

Борковський і Супрун фінішували з чотирма штрафними колами, що не завадило їм піднятися на найвищі сходинки п'єдесталу. "Бронзу" в персьюті отримав француз Поль Фонтейн.

Ще один українець Роман Боровик посів 14-те місце з шістьма штрафними колами.

Зимова Універсіада-2025. Турин, біатлон, гонка переслідування (чоловіки)

1. Богдан Борковський (Україна, 0+2+1+1) 37:48.9

2. Сергій Супрун (Україна, 0+0+2+2) +28.9

3. Поль Фонтейн (Франція, 0+1+1+1) +33.3

...

14. Роман Боровик (Україна, 1+2+3+0) +3:16.5

"Золото" Борковського й "срібло" Супруна стали сьомою і восьмою нагородами для України на зимовій Універсіаді-2025. Шість з восьми медалей збірна України виграла саме у біатлоні.

Для Богдана це друга золота медаль на поточній зимовій Універсіаді. Раніше він здобув "золото" в короткій індивідуальній гонці. Також Борковський виграв "бронзу" в спринті.

Сергій вдруге піднявся на подіум на нинішній зимовій Універсіаді. До цього він виборов "золото" в одиночній змішаній естафеті разом з Олександрою Меркушиною.

Усі медалі України на зимовій Універсіаді-2025

"Золото": Богдан Борковський (біатлон, коротка індивідуальна гонка, персьют), Олександра Меркушина та Сергій Супрун (біатлон, синглмікст)

"Срібло": Марія Анійчин (фристайл, біг-ейр), Олег Бойко (фристайл, біг-ейр), Сергій Супрун (біатлон, персьют)

"Бронза": Дарина Чалик (біатлон, коротка індивідуальна гонка), Богдан Борковський (біатлон, спринт)

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