"Золото" та "срібло": Україна здобула подвійний подіум у плаванні на Паралімпіаді-2024

Юрій Шенгур та Андрій Трусов стали найкращими на 100-метрівці на спині.

Україна здобула подвійний подіум у плаванні у шостий змагальний день Паралімпійських ігор-2024 в Парижі. На дистанції 100 метрів на спині (клас S7) Юрій Шенгур виборов "золото", а Андрій Трусов – "срібло".

Шенгур став переможцем фінального запливу з результатом 1:09.51 хвилини. Трусов фінішував другим (1:10.42 хвилини). Замкнув трійку призерів італієць Федеріко Бічеллі (1:12.23 хвилини).

Ще один українець Євгеній Богодайко посів шосте місце, подолавши дистанцію за 1:13.89 хвилини.

Це вже шостий подвійний подіум для України на нинішній Паралімпіаді. Сумарно на рахунку нашої команди 38 медалей – 6 золотих, 13 срібних і 19 бронзових.

Україна піднялася на дев'яте місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю виграних нагород.

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Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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