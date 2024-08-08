"Золото" вирушає до України: повне відео переможного бою Хижняка у фіналі Олімпіади-2024

Олександр виборов для України третю золоту медаль на Іграх у Парижі.

У ніч проти 8 серпня український боксер Олександр Хижняк здобув золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У надзвичайно складному фінальному поєдинку 29-річний "Полтавський танк" роздільним рішенням суддів (3:2) здолав казахстанця Нурбека Оралбая, який є чинним чемпіоном світу.

Українець виграв перший раунд на записках трьох з п'яти суддів (3:2), другу трихвилинку забрав суперника Олександра (2:3), але у вирішальному третьому наш боксер віддав на ринзі всі сили та здобув беззаперечну перемогу (5:0).

Дивіться повне відео бою Хижняка у фіналі Олімпіади-2024.

Для Хижняка це друга олімпійська нагорода в кар'єрі та перша золота, на Іграх-2020 у Токіо він був срібним призером. Тоді Олександр дійшов до фіналу у ваговій категорії до 75 кг, але у бою за "золото" програв нокаутом бразильцю Герберту Соузі.

Медаль Хижняка стала восьмою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, дві срібні та три бронзові нагороди. Із цим показником Україна посідає 17-ту позицію в медальному заліку.

Ще одну медаль, щонайменше срібну, Україні гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який вийшов до фіналу. Поєдинок за "золото" за його участю відбудеться у четвер, 8 серпня. Того ж дня ще один представник нашої країни у греко-римській боротьбі Жан Беленюк після поразки у півфіналі позмагається за бронзову нагороду.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2024 – день 13: розклад і результати виступів українців за 8 серпня

Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили

На Олімпіаді-2024 українку змусили зафарбувати частину патріотичного напису на човні: подробиці