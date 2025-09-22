ТСН у соціальних мережах

Золотий м’яч-2025: де та коли дивитися церемонію вручення престижної нагороди

Ім’я найкращого футболіста світу оголосять 22 вересня в Парижі.

"Золотий м'яч"

"Золотий м'яч" / © Associated Press

У понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле відбудеться церемонія вручення “Золотого м'яча-2025”.

Почесний приз авторитетне видання France Football щорічно вручає найкращому футболістові світу.

Урочистий захід розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Крім головних призів (найкращому футболісту та футболістці світу), також будуть вручені нагороди в інших номінаціях: приз Яшина для воротарів, приз Пушкаша за найкращий гол, премія Копи для молодих гравців, приз Мюллера для бомбардирів, нагорода Сократеса за соціальні акції та нагороди найкращим тренерам чоловічого й жіночого футболу.

Де дивитися церемонію вручення “Золотого м'яча-2025”

Церемонію вручення “Золотого м'яча-2025” можна буде дивитися у прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі”"MEGOGO СПОРТ” у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Пряма трансляція події також буде доступна на Youtube-каналі “MEGOGO СПОРТ”.

Нагадаємо, торік володарем “Золотого м'яча” став півзахисник “Манчестер Сіті” Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов інших трьох фіналістів у номінації — Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський “Реал”.

