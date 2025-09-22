ТСН у соціальних мережах

Золотий м’яч-2025: онлайн-відеотрансляція церемонії нагородження

Дивіться у прямому ефірі церемонію вручення "Золотого м'яча-2025".

Максим Приходько
"Золотий м'яч"

"Золотий м'яч" / © Associated Press

У понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле відбудеться урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2025".

Авторитетний журнал France Football оголосить імена найкращого футболіста та футболістки світу.

Також будуть вручені нагороди в інших номінаціях: приз Яшина для воротарів, приз Пушкаша за найкращий гол, премія Копи для молодих гравців, приз Мюллера для бомбардирів, нагорода Сократеса за соціальні акції та нагороди найкращим тренерам чоловічого й жіночого футболу.

Початок заходу – о 21:00 за київським часом. До вашої уваги пряма відеотрансляція церемонії вручення "Золотого м'яча-2025" з Youtube-каналу "MEGOGO СПОРТ".

Торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник “Манчестер Сіті” Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".

Раніше повідомлялося, що France Football оголосив імена всіх номінантів на "Золотий м'яч-2025".

