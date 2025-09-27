"Золотий м'яч-2025": стало відомо, як проголосувала Україна

Золотий м'яч / © Associated Press

Став відомий вибір представника України в голосуванні за "Золотий м'яч-2025". Володарем нагороди найкращому футболісту світу став вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле.

Деталі голосування за країнами опублікувало видання L'Equipe. Від України участь у ньому взяв відомий журналіст Ігор Лінник.

На перше місце він поставив португальського півзахисника ПСЖ Вітінью, на другому опинився Дембеле, а на третьому – іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

"Золотий м'яч-2025": топ-10 за версією Ігоря Лінника

1. Вітінья (ПСЖ)

2. Усман Дембеле (ПСЖ)

3. Ламін Ямаль ("Барселона")

4. Фабіан Руїс (ПСЖ)

5. Мохамед Салах ("Ліверпуль")

6. Жоау Невеш (ПСЖ)

7. Скотт Мактоміней ("Наполі")

8. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

9. Коул Палмер ("Челсі")

10. Ашраф Хакімі (ПСЖ)

Дембеле став шостим французом, який виграв "Золотий м'яч". Раніше в номінації перемагали Раймон Копа, Мішель Платіні (3 рази), Жан-П'єр Папен, Зінедін Зідан і Карім Бензема.

Минулого сезону Усман провів 49 матчів у всіх турнірах, забивши 33 голи та віддавши 15 асистів. Він допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.

28-річний Дембеле уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.