"Золотий м'яч-2025": визначилися переможці футбольної премії в усіх номінаціях

Айтана Бонматі / © Associated Press

У понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2025".

Володарем нагороди найкращому футболісту світу став вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле.

Найкращою футболісткою світу втретє поспіль визнали іспанку Айтану Бонматі з "Барселони".

Почесні призи також були вручені в інших номінаціях. До вашої уваги повний список переможців премії "Золотий м'яч-2025", яку вручає авторитетний журнал France Football.

Повний перелік переможців премії "Золотий м'яч-2025"

Володар "Золотого м'яча" серед чоловіків: Усман Дембеле (ПСЖ)

Володарка "Золотого м'яча" серед жінок: Айтана Бонматі ("Барселона")

Найкращий молодий футболіст: Ламін Ямаль ("Барселона")

Найкраща молода футболістка: Вікі Лопес ("Барселона")

Найкращий воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

Найкраща воротарка: Ганна Гемптон ("Челсі")

Найкращий тренер чоловічих команд: Луїс Енріке (ПСЖ)

Найкраща тренерка жіночих команд: Саріна Вігман (збірна Англії)

Найкращий чоловічий клуб: ПСЖ (Франція)

Найкращий жіночий клуб: "Арсенал" (Англія)

Найкращий бомбардир: Віктор Дьокереш ("Спортинг" / "Арсенал")

Найкраща бомбардирка: Єва Пайор ("Барселона")

28-річний Дембеле уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".