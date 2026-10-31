"Золотий м'яч-2026": стало відомо, як проголосувала Україна

"Золотий м'яч" / © Associated Press

Реклама

Став відомий вибір представника України в голосуванні за "Золотий м'яч-2026". Володарем нагороди найкращому футболісту світу став форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн.

Деталі голосування за країнами опублікувало видання L'Equipe. Від України участь у ньому взяв відомий журналіст Ігор Лінник.

Реклама

На перше місце він поставив півзахисника ПСЖ та збірної Іспанії Фабіана Руїса, на другому опинився захисник "Барселони" та збірної Іспанії Пау Кубарсі, а на третьому — вінгер ПСЖ і збірної Грузії Хвіча Кварацхелія.

Реклама

Водночас форварду мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліану Мбаппе навіть не знайлося місця у топ-10.

Результати голосування за "Золотий м'яч-2026" від України: топ-10

1. Фабіан Руїс (ПСЖ, збірна Іспанії)

2. Пау Кубарсі ("Барселона", збірна Іспанії)

3. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, збірна Грузії)

Реклама

4. Деклан Райс ("Арсенал", збірна Англії)

5. Родрі ("Барселона", збірна Іспанії)

6. Габріель ("Арсенал", збірна Бразилії)

7. Ламін Ямаль ("Барселона", збірна Іспанії)

Реклама

8. Усман Дембеле (ПСЖ, збірна Франції)

9. Гаррі Кейн ("Баварія", збірна Англії)

10. Ферран Торрес (ПСЖ, збірна Іспанії)

Кейн вперше став володарем "Золотого м'яча". Він випередив Мбаппе лише на 28 балів, що є одним з найменших розривів в історії.

Минулого сезону 33-річний форвард "Баварії" забив 73 голи та віддав 8 результативних передач у 65 матчах. Він виграв чемпіонат і Кубок Німеччини, а також став бронзовим призером чемпіонату світу-2026.

Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле.

Новини партнерів