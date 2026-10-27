"Золотий м'яч-2026": визначилися переможці футбольної премії в усіх номінаціях

Гаррі Кейн / © Associated Press

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У понеділок, 26 жовтня, в лондонському театрі "Палладіум" відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2026".

Володарем нагороди найкращому футболісту світу став форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн.

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Почесні призи також були вручені в інших номінаціях. До вашої уваги повний список переможців премії "Золотий м'яч-2026", яку вручає авторитетний журнал France Football.

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Повний перелік переможців премії "Золотий м'яч-2026"

Володар "Золотого м'яча" серед чоловіків: Гаррі Кейн ("Баварія" / Англія)

Володарка "Золотого м'яча" серед жінок: Алексія Путельяс ("Барселона" / "Лайонесес" / Іспанія)

Найкращий молодий футболіст: Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія)

Найкраща молода футболістка: Вікі Лопес ("Барселона" / Іспанія)

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Найкращий воротар серед чоловіків: Унаї Сімон ("Атлетик" / Іспанія)

Найкраща воротарка: Ката Колл ("Барселона" / Іспанія)

Найкращий бомбардир: Гаррі Кейн ("Баварія" / Англія)

Найкраща бомбардирка: Вероніка Шарлін Коррал ("Пачука" / Мексика)

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Найкращий тренер чоловічих команд: Луїс де ла Фуенте (головний тренер збірної Іспанії)

Найкращий тренер жіночих команд: Пере Ромеу (головний тренер "Барселони")

Найкращий чоловічий клуб: ПСЖ / Франція

Найкращий жіночий клуб: "Барселона" / Іспанія

Премія Сократеса (за соціальні ініціативи): Букайо Сака ("Арсенал" / Англія)

33-річний Кейн уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле.

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