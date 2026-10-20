"Золотий м'яч усіх часів": оголошено номінантів на звання найкращого футболіста в історії

"Золотий м'яч" / © Associated Press

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Авторитетний журнал France Football оголосив номінантів на "Золотий м'яч усіх часів".

До списку претендентів на цю нагороду потрапили десять легенд в історії футболу, які коли-небудь отримували "Золотий м'яч".

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Цікаво, що, аби проголосувати за когось в цій номінації, необхідно заплатити один євро. Голосувати можна необмежену кількість разів. Результати оголосять 28 жовтня. Наразі в опитуванні лідирує Кріштіану Роналду.

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Претенденти на "Золотий м'яч усіх часів":

Альфредо Ді Стефано (нападник, Іспанія, "Золотий м'яч": 1957, 1959)

Ліонель Мессі (нападник, Аргентина, "Золотий м’яч": 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

Кріштіану Роналду (нападник, Португалія, "Золотий м'яч": 2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

Марко ван Бастен (нападник, Нідерланди, "Золотий м'яч": 1988, 1989, 1992)

Йоган Кройф (нападник, Нідерланди, "Золотий м'яч": 1971, 1973, 1974)

Карл-Гайнц Румменігге (нападник, Німеччина, "Золотий м'яч": 1980, 1981)

Мішель Платіні (півзахисник, Франція, "Золотий м'яч": 1983, 1984, 1985)

Роналдо (нападник, Бразилія, "Золотий м'яч": 1997, 2002)

Кевін Кіган (нападник, Англія, "Золотий м'яч": 1978, 1979)

Франц Беккенбауер (захисник, Німеччина, "Золотий м'яч": 1972, 1976)

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2026" відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Вона стане історичною, адже вперше оригінальний "Золотий м'яч" від France Football вручатимуть за межами Франції.

Перенесення церемонії до столиці Англії пов'язане з вшануванням першого в історії володаря нагороди — легендарного англійського футболіста Стенлі Метьюза, який отримав "Золотий м'яч" 1956 року. Організатори, журнал France Football та УЄФА, вирішили провести ювілейну церемонію на батьківщині першого лауреата премії.

Від моменту заснування премії 1956 року церемонія здебільшого відбувалася у Парижі. Проте у період від 2010 до 2015 року, коли "Золотий м'яч" був об'єднаний із нагородою ФІФА під назвою "Золотий м'яч ФІФА", урочистості проводили у швейцарському Цюриху.

Після завершення співпраці між France Football і ФІФА церемонія знову повернулася до Парижа та останніми роками відбувалася у театрі Шатле.

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Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" вперше в кар'єрі став вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле.

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