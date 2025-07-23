Золотий тріумф: українка стала чемпіонкою світу з фехтування

Влада Харькова / © International Fencing Federation

Реклама

Українська шпажистка Влада Харькова завоювала "золото" чемпіонату світу-2025 з фехтування в особистих змаганнях.

У фіналі 28-річна українка перемогла чемпіонку Європи-2018 та бронзову медалістку Олімпіади-2020 в особистому заліку естонку Катріну Лехіс – 15:14.

На шляху до вирішального поєдинку наша співвітчизниця перемогла п'ятьох суперниць, зокрема у чвертьфіналі – Елоіз Ванріссель (15:14) та у півфіналі – лідерку світового рейтингу південнокореянку Сон Се Ра (15:14).

Реклама

Для Харькової це лише другий виступ в особистих змаганнях на чемпіонаті світу. Вона має у колекції також три медалі чемпіонатів Європи (особисте "золото" 2022 року, а також командні "золото" 2025 року та "бронзу" 2022 року).

Це друге в історії України "золото" чемпіонату світу в шпазі після тріумфу Наталії Конрад 2003 року. Харькова стала п’ятою українською чемпіонкою світу з фехтування в особистих змаганнях.

ЧС-2025 з фехтування відбувається від 22 до 26 липня у Тбілісі (Грузія).

Раніше повідомлялося, що росіянок з військовим званням допустили до чемпіонату світу-2025 з фехтування.

Реклама