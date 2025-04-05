Зона вильоту все ближче: "Жирона" з Циганковим програла аутсайдеру Ла Ліги (відео)

"Жирона" – "Алавес" / © x.com/GironaFC

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"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вдома поступилася "Алавесу" в матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі гості забили на 61-й хвилині – відзначився Карлос Вісенте.

Циганков розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на заміну на 68-й хвилині. Допомогти своїй команді уникнути поразки 27-річний українець не зумів.

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Зазначимо, що для Віктора це був 19-й поєдинок у поточному розіграші Примери, де він забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Огляд матчу "Жирона" – "Алавес"

Після цієї поразки "Жирона" (34 очки) залишилася на 13-й позиції в Ла Лізі. Підопічні Мічела не можуть перемогти вже вісім матчів поспіль у Примері й перебувають лише у 7 балах від зони вильоту.

"Алавес" (30 пунктів) розташовується на 17-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії в трьох очках від зони пониження в класі.

У наступному турі Ла Ліги жиронці 13 квітня на виїзді позмагаються з "Осасуною". Того ж дня "Алавес" прийме мадридський "Реал".