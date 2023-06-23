"Зорі" присудили технічну поразку в матчі з "Минаєм": як змінилася підсумкова таблиця УПЛ

КДК УАФ зарахував "Зорі" технічну поразку (0:3) в поєдинку заключного туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23 проти "Миная".

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Сталося це через те, що на 76-й хвилині гри півзахисник луганського клубу Дмитро Мишньов вийшов на заміну, хоча не був внесений до заявки на матч.

Поєдинок завершився розгромною перемогою "Зорі" (3:0), але тепер саме "Минаю" присудили технічну перемогу над луганцями з аналогічним рахунком.

Окрім цього, "Зоря" повинна сплатити штраф у розмірі 50 тисяч гривень.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці УПЛ відбулися зміни. "Минай" збільшив кількість набраних очок до 36 і перемістився з 10-го місця на 8-ме, потіснивши "Колос" (36) та "Чорноморець" (35).

Своєю чергою, "Зоря" (64 очки) залишилася на третій сходинці чемпіонату України. Раніше луганці поступилися "Дніпру-1" (67 балів) за додатковими показниками. Наступного сезону бронзовий призер УПЛ зіграє у плейоф кваліфікації Ліги Європи.

"Зоря" може оскаржити рішення КДК УАФ в Апеляційному комітеті УАФ протягом 10 днів.

Читайте також:

"Ворскла" отримала першого суперника у кваліфікації Ліги конференцій

"Дніпро-1" дізнався суперника на старті кваліфікації Ліги чемпіонів: коли матчі

Українські клуби в єврокубках-2023/24: хто та де гратиме, дати жеребкування і стартових матчів