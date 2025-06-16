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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Зоря" оголосила про повернення тренера, з яким двічі поспіль здобувала "бронзу" УПЛ

Віктор Скрипник знову працюватиме з луганським клубом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віктор Скрипник

Віктор Скрипник / © ФК Зоря

Луганська "Зоря", яка виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), оголосила про призначення Віктора Скрипника на посаду головного тренера.

Про це повідомляється на офіційній сторінці луганського клубу в Facebook.

Термін контракту 55-річного українського фахівця з "чорно-білими" не розголошується.

Біля керма луганців Скрипник замінив хорвата Младена Бартуловича, про відхід якого було повідомлено раніше.

Скрипник удруге очолив "Зорю". Під час першого періоду під його керівництвом (2019-2022) луганський клуб двічі поспіль здобув "бронзу" УПЛ (сезони 2019/20 та 2020/21), а також грав у фіналі Кубку країни у сезоні-2020/2021.

Також Скрипнику належить тренерський рекорд "Зорі" за очками в груповому етапі єврокубків. У сезоні-2021/22 луганці набрали 7 залікових пунктів у Лізі конференцій.

До слова, що після завершення сезону-2024/25 в УПЛ відбулася низка тренерських змін. Арда Туран замінив Маріно Пушича в "Шахтарі". Руслан Ротань пішов з "Олександрії" та очолив "Полісся". Іван Федик очолив "Рух" замість Віталія Пономарьова, який став керманичем ЛНЗ замість Романа Григорчука. А Патрік ван Леувен замінив Юрія Вернидуба у "Кривбасі".

Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).

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