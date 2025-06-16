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"Зоря" оголосила про повернення тренера, з яким двічі поспіль здобувала "бронзу" УПЛ
Віктор Скрипник знову працюватиме з луганським клубом.
Луганська "Зоря", яка виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), оголосила про призначення Віктора Скрипника на посаду головного тренера.
Про це повідомляється на офіційній сторінці луганського клубу в Facebook.
Термін контракту 55-річного українського фахівця з "чорно-білими" не розголошується.
Біля керма луганців Скрипник замінив хорвата Младена Бартуловича, про відхід якого було повідомлено раніше.
Скрипник удруге очолив "Зорю". Під час першого періоду під його керівництвом (2019-2022) луганський клуб двічі поспіль здобув "бронзу" УПЛ (сезони 2019/20 та 2020/21), а також грав у фіналі Кубку країни у сезоні-2020/2021.
Також Скрипнику належить тренерський рекорд "Зорі" за очками в груповому етапі єврокубків. У сезоні-2021/22 луганці набрали 7 залікових пунктів у Лізі конференцій.
До слова, що після завершення сезону-2024/25 в УПЛ відбулася низка тренерських змін. Арда Туран замінив Маріно Пушича в "Шахтарі". Руслан Ротань пішов з "Олександрії" та очолив "Полісся". Іван Федик очолив "Рух" замість Віталія Пономарьова, який став керманичем ЛНЗ замість Романа Григорчука. А Патрік ван Леувен замінив Юрія Вернидуба у "Кривбасі".
Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).