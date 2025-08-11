- Дата публікації
"Зоря" перемогла "Кудрівку" в заключному матчі другого туру УПЛ (відео)
Підопічні Віктора Скрипника здобули першу перемогу цього сезону, здолавши дебютанта елітного дивізіону.
"Зоря" перемогла "Кудрівку" в заключному матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:1.
Луганці відкрили рахунок на 21-й хвилині зустрічі – дебютний гол в УПЛ забив Роман Саленко.
На старті другого тайму клуб з однойменного села Чернігівської області відігрався – на 48-й хвилині відзначився Артем Лєгостаєв.
Але підопічним Віктора Скрипника вдалося вирвати перемогу – на 56-й хвилині автором вирішального результативного удару став бразильський захисник Джордан.
Огляд матчу "Зоря" – "Кудрівка"
Завдяки цій перемозі "Зоря" (4 очки) піднялася на четверте місце в таблиці УПЛ. У стартовому турі луганський клуб зіграв унічию проти ЛНЗ (0:0).
"Кудрівка" (3 бали) посідає сьому позицію в УПЛ. У першому турі дебютант елітного дивізіону створив гучну сенсацію, обігравши срібного призера минулого сезону "Олександрію" (3:1).
У третьому турі "Зоря" 18 серпня зустрінеться з "Кривбасом", а "Кудрівка" днем раніше позмагається з іншим новачком УПЛ "Полтавою".