"Зоря" без ключових футболістів вирушила до Болгарії на матч з ЦСКА у Лізі конференцій

"Зоря" без ключових футболістів вирушила до Болгарії на матч з ЦСКА у Лізі конференцій

Для луганчан ця гра в квартеті доленосна.

Луганська "Зоря" вирушила до Болгарії на поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги конференцій проти софійського ЦСКА .

Про це повідомляє офіційний сайт "чорно-білих".

Зазначимо, що поза складом луганчан опинилися одразу троє основних виконавців - Єгор Назарина, Владислав Кабаєв та Владислав Кочергін.

Якщо у випадку з Назариною причиною його відсутності є травма, то Кочергін за інформацією ЗМІ, відправлений у дубль команди через відмову подовжувати контракт. Чому не поїхав на гру Кабаєв - не повідомляється.

Загалом, на матч з ЦСКА тренерський штаб на чолі з Віктором Скрипником взяв 19 гравців.

Воротарі : Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін;

: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін; Захисники : Віталій Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Імереков, Ігор Снурніцин, Жуніньо;

: Віталій Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Імереков, Ігор Снурніцин, Жуніньо; Півзахисники : Артем Громов, Дмитро Хомченовський, Сергій Булеца, Ловро Цвек, Крістіан;

: Артем Громов, Дмитро Хомченовський, Сергій Булеца, Ловро Цвек, Крістіан; Нападники: Олександр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Максим Луньов, Реймонд Овусу, Даниїл Алефіренко, Шахаб Захедітабар.

Поєдинок ЦСКА - "Зоря" розпочнеться 21 жовтня о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

У 1-му турі групового етапу Ліги конференцій "Зоря" в гостях з рахунком 1:3 програла норвезькому "Буде-Глімту", а потім розгромно поступилася в Запоріжжі римській "Ромі" (0:3). Таким чином, луганчани з нулем набраних очок посідають останнє місце в групі.

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