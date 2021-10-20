"Зоря" без ключових футболістів вирушила до Болгарії на матч з ЦСКА у Лізі конференцій

Для луганчан ця гра в квартеті доленосна.
Луганська "Зоря" вирушила до Болгарії на поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги конференцій проти софійського ЦСКА.
Про це повідомляє офіційний сайт "чорно-білих".
Зазначимо, що поза складом луганчан опинилися одразу троє основних виконавців - Єгор Назарина, Владислав Кабаєв та Владислав Кочергін.
Якщо у випадку з Назариною причиною його відсутності є травма, то Кочергін за інформацією ЗМІ, відправлений у дубль команди через відмову подовжувати контракт. Чому не поїхав на гру Кабаєв - не повідомляється.
Загалом, на матч з ЦСКА тренерський штаб на чолі з Віктором Скрипником взяв 19 гравців.
- Воротарі: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін;
- Захисники: Віталій Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Імереков, Ігор Снурніцин, Жуніньо;
- Півзахисники: Артем Громов, Дмитро Хомченовський, Сергій Булеца, Ловро Цвек, Крістіан;
- Нападники: Олександр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Максим Луньов, Реймонд Овусу, Даниїл Алефіренко, Шахаб Захедітабар.
Поєдинок ЦСКА - "Зоря" розпочнеться 21 жовтня о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.
- У 1-му турі групового етапу Ліги конференцій "Зоря" в гостях з рахунком 1:3 програла норвезькому "Буде-Глімту", а потім розгромно поступилася в Запоріжжі римській "Ромі" (0:3). Таким чином, луганчани з нулем набраних очок посідають останнє місце в групі.
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