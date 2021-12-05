"Зоря" дотиснула одного з аутсайдерів і вилізла на третю сходинку УПЛ (відео)

"Зоря" дотиснула одного з аутсайдерів і вилізла на третю сходинку УПЛ (відео)

Команда Віктора Скрипника продовжує боротьбу за бронзові нагороди.

Луганська "Зоря" обіграла петровський "Інгулець" у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на "Славутич-Арені" в Запоріжжі завершилася з рахунком 1:0 .

Переможний м'яч було забито в другому таймі. На 62-й хвилині відзначився Денис Фаворов. Цього господарям вистачило, аби здолати команду Сергія Лавриненка.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Зоря – Інгулець - 1:0. Відео голу Фаворова (62`)

"Зоря" (35 балів) піднялася на третє місце в таблиці УПЛ і перебуватиме там щонайменше до понеділка, коли "Дніпро-1" зіграє з "Чорноморцем".

"Інгулець" (10 очок) залишився на передостанній, 15-й сходинці.

У 18-му турі, після якого УПЛ вирушить на зимові канікули, команда Віктора Скрипника 12 грудня в Києві зіграє з "Динамо", а підопічні Сергія Лавриненка 10 грудня приймуть "Десну".

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