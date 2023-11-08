Зоря – Маккабі Тель-Авів: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж третього поєдинку луганців на груповій стадії третього за престижністю єврокубка.

У четвер, 9 листопада, луганська "Зоря" зустрінеться з "Маккабі" Тель-Авів у поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для луганців зустріч буде зіграна у польському місті Люблін на "Арені Люблін". Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що поєдинок 3-го туру Ліги конференцій між цими командами УЄФА переніс із 26 жовтня на 25 листопада через напад терористичної організації ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази.

Також у цьому квартеті виступають бельгійський "Гент" та ісландський "Брейдаблік", які поміряються силами паралельно з матчем "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів.

Наразі одноосібним лідером групи є "Гент" (7 очок). "Зоря" з 4 балами посідає друге місце. "Маккабі" Тель-Авів (3 пункти) йде на третій позиції. Замикає турнірну таблицю "Брейдаблік" (0).

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів.