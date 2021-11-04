"Зоря" на останніх хвилинах шокувала софійський ЦСКА та здобула другу перемогу в Лізі конференцій (відео)

"Зоря" на останніх хвилинах шокувала софійський ЦСКА та здобула другу перемогу в Лізі конференцій (відео)

Обидва голи на рахунку іранських нападників.

Луганська "Зоря" обіграла софійський ЦСКА в поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги конференцій. Напружена дуель на "Славутич-Арені" в Запоріжжі завершилася з рахунком 2:0 .

Перший гол команда Віктора Скрипника забила на 87-й хвилині. Іранський форвард Шахаб обікрав суперника, пройшов до воріт ЦСКА і прицільним ударом вразив ближній кут.

На п'ятій компенсованій хвилині луганці добили свого суперника. Аллах'яр Сайядманеш розстріляв порожні ворота після передачі Шахаба в контратаці.

Нагадаємо, у третьому турі групового раунду "Зоря" мінімально перемогла софійський ЦСКА (1:0), здобувши перші очки в Лізі конференцій. До цього луганська команда на виїзді з рахунком 1:3 програла "Буде-Глімту", та розгромно поступилася в Запоріжжі "Ромі" (0:3).

Вдруге обігравши болгарський клуб, "Зоря" (6 балів) залишилася на третьому місці групи С, але зрівнялася за очками з "Ромою". "Буде-Глімт" очолює квартет з 7 пунктами, а софійський ЦСКА з одним балом посідає останню сходинку.

В іншому матчі 4-го туру цього квартету італійська "Рома" прийме норвезький "Буде-Глімт". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У п'ятому турі Ліги конференцій "Зоря" на виїзді зустрінеться з "Ромою", а софійський ЦСКА завітає до Норвегії на битву з "Буде-Глімтом". Ігри відбудуться 25 листопада.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.

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