"Зоря" несподівано поступилася одному з аутсайдерів і ризикує втратити третє місце в УПЛ

"Зоря" несподівано поступилася одному з аутсайдерів і ризикує втратити третє місце в УПЛ

Команда Віктора Скрипника не привезла жодного очка зі Львова.

Луганська "Зоря" сенсаційно програла "Львову" у гостьовому поєдинку 15-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на "Арені Львів" завершилася на користь господарів - 2:1 .

Підопічні Олега Дулуба двічі вразили ворота луганців у першому таймі. Уже на першій хвилині бразилець Шина вивів львівський клуб уперед, а на 31-й хвилині захисник гостей Ловро Цвек відзначився автоголом.

Команда Віктора Скрипника відповіла лише голом Максима Луньова на 64-й хвилині.