"Зоря" несподівано поступилася одному з аутсайдерів і ризикує втратити третє місце в УПЛ

Команда Віктора Скрипника не привезла жодного очка зі Львова.
Луганська "Зоря" сенсаційно програла "Львову" у гостьовому поєдинку 15-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на "Арені Львів" завершилася на користь господарів - 2:1.
Підопічні Олега Дулуба двічі вразили ворота луганців у першому таймі. Уже на першій хвилині бразилець Шина вивів львівський клуб уперед, а на 31-й хвилині захисник гостей Ловро Цвек відзначився автоголом.
Команда Віктора Скрипника відповіла лише голом Максима Луньова на 64-й хвилині.
- "Зоря" перервала свою серію з трьох перемог поспіль. Луганці з 29 очками посідають третє місце в УПЛ, але можуть опуститися нижче після поєдинків "Ворскли" і "Дніпра-1".
- "Львів" (13 балів) піднявся на 11-ту сходинку, відірвавшись від зони вильоту.
- У наступному турі УПЛ "Зоря" 29 листопада на виїзді зіграє з "Олександрією", перед цим команда Скрипника 25 листопада в Італії битиметься з "Ромою" в матчі 5-го туру групового раунді Ліги конференцій.
- "Львів" 26 листопада поміряється силами з "Маріуполем" в рамках 16-го туру УПЛ.